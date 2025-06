Academia Jovem Concertante se apresenta hoje na Sala Minas Gerais

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

A pianista Simone Leitão deixou a Caratinga natal aos 17 anos. Do Rio de Janeiro, onde começou sua formação, ganhou o mundo como concertista e docente. Há 14 anos, já de volta ao país, ela deu início a outro viés na carreira.

Criou a Academia Jovem Concertante (AJC), projeto de qualificação de musicistas. Neste domingo (15/6), a iniciativa faz sua estreia em Belo Horizonte, com concerto às 11h, na Sala Minas Gerais.



Regente associado da Orquestra Filarmônica, José Soares está acompanhando o grupo na temporada. BH encerra a série de nove concertos que os 38 (de 250 inscritos) musicistas selecionados para a etapa Sudeste realizaram.

No programa, duas obras de Beethoven, a Sinfonia nº 8 e o Concerto para piano nº 5 “Imperador”, com Simone como solista, além de “Valsa saudade”, de Chiquinha Gonzaga, em arranjo de Paulo Aragão.

Alta performance



O grupo que se apresenta neste domingo é formado por músicos de 10 estados, mais um da Alemanha e outro do Peru. De mineiros, são cinco. “A AJC não é um programa de formação, mas de qualificação. É uma imersão prática de orquestra com foco na alta performance”, explica Simone.



Há duas seleções anuais, abertas a músicos de 18 a 30 anos. Cada temporada conta com um novo grupo. “A gente busca mais gente nova do que gente que já passou, mas, a meu ver, é melhor que participem três, quatro vezes, pois eles crescem mais”, comenta a pianista.

Sem base fixa, a Academia atua no modelo de imersão. Principal violoncelista da Filarmônica, Lucas Barros participou da AJC.



Uma vez selecionado, o músico recebe o programa que será executado para ensaiar, sozinho, o repertório. Em um segundo momento, ele vai, com todas as despesas pagas, para os encontros presenciais – nessa temporada, o processo ocorreu na Sala São Paulo. O último momento é o da turnê – depois, cada participante recebe uma bolsa incentivo.



O projeto segue, no segundo semestre, com uma temporada no Nordeste. Além dos concertos com cobrança de ingresso, como o de hoje, o programa também realiza apresentações didáticas, com entrada franca. Ao longo de sua trajetória, a AJC realizou mais de 200 concertos gratuitos e impactou mais de 100 mil pessoas em diferentes regiões do Brasil, segundo cálculos da entidade.

ACADEMIA JOVEM CONCERTANTE