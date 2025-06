Veja trailer da cinebiografia de Mauricio de Sousa, que estreia em outubro

O cartunista brasileiro Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, ganha uma cinebiografia neste ano. "Maurício de Sousa - O filme" estreia nos cinemas no dia 23 de outubro, mês em que o artista completa 90 anos, e o primeiro trailer da produção foi divulgado neste sábado (14/6).

Confira o trailer de "Maurício de Sousa - O filme":

Dirigido e roteirizado por Pedro Vasconcelos, o longa acompanha os passos de Mauricio, desde a paixão pela arte na infância até as dificuldades para alcançar o sucesso. A obra também aborda como o quadrinista se inspirou nos próprios filhos para criar os integrantes da turma e retrata o lançamento do primeiro gibi com as aventuras do cão azul Bidu.

Quem irá viver Mauricio no cinema será seu filho Mauro Sousa, ator, diretor-executivo da Mauricio de Sousa Produções e a inspiração para o personagem Nimbus das HQ's. “Nada poderia ser mais especial do que fazer esse projeto. Eu interpretei meu herói, meu ídolo. É uma oportunidade única", disse Mauro durante a divulgação do filme na CCXP 2024, realizada em dezembro.

Além de Mauro, o longa conta com Tathi Lopes no papel de Marilene, primeira esposa do quadrinista, e Elizabeth Savalla como intérprete da mãe de Mauricio de Sousa. Diego Laumar, Emílio Orciollo Neto, Fernando Eiras, Natalia Lage, Othon Bastos e Zezé Motta também fazem parte do elenco.