Cinemas de BH oferecem estreias em estilos diferentes nesta quinta (19/6)

Terror, aventura, ficção, comédia, drama, documentário, animação e romance é o que o cardápio de estreias desta quinta-feira (19/6) no cinema oferece ao espectador. Da superprodução hollywoodiana “Extermínio: a evolução” a “Três amigas”, o “mais francês dos filmes franceses de 2024”, conforme a crítica, há opções para todos os gostos.

Outros quatro títulos completam o pacote da semana: “Stella – Vítima e culpada”, “Andy Warhol – Um sonho americano”, “Levados pelas marés” e “Elio”.

Terceiro título da franquia iniciada em 2002, “Extermínio: a evolução” se permite uma espécie de licença poética temporal no subtítulo, “28 anos depois”. O longa marca o reencontro do diretor Danny Boyle com o roteirista Alex Garland, que estiveram juntos no primeiro filme, lançado há 23 anos.

A história desta continuação é ambientada quase três décadas depois que um vírus de contágio rápido, que transforma infectados em criaturas ferozes e violentas, afetou grande parte da humanidade.

A produção acompanha uma família acostumada ao mundo pós-apocalíptico, formada por pai (Aaron Taylor Johnson), mãe (Jodie Comer) e filho (Alfie Williams), que precisa sair em uma missão fora da segurança dos muros da comunidade isolada em que vive.

Em sua jornada, os três descobrem novos horrores e mutações que parecem ter recrudescido desde que encontraram refúgio. O elenco e a fotografia têm sido apontados como destaques pela crítica.

Exibido nos festivais de Cannes, Busan, Toronto, Londres e na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, no ano passado, “Levados pelas marés”, do diretor Jia Zhangke, é uma mistura de ficção e documentário que mostra, por meio de imagens gravadas ao longo de 23 anos, do início da década de 2000 até os dias atuais, uma China que passou por profundas transformações.

Ao percorrer seus trabalhos anteriores, Jia Zhangke oferece um olhar arguto sobre as mudanças sociais e culturais de seu país.

A trama acompanha a história de amor de Qiaoqiao – personagem sempre presente na obra do diretor – e Bin. Ligados um ao outro, eles aproveitaram tudo o que a cidade de Datong tinha a oferecer, até que um dia Bin decide tentar a sorte em um lugar maior. Sem qualquer aviso, o rapaz vai embora.

Depois de um tempo, Qiaoqiao parte em uma jornada para encontrá-lo, percorrendo uma nação cada vez mais irreconhecível em busca do amor perdido.

Vitima da Gestapo

Baseado em história real, “Stella – Vítima e culpada”, do diretor Kilian Riedhof, conta a história de uma jovem judia alemã, Stella Goldschlag (Paula Beer), que durante a Segunda Guerra Mundial vivia com sua família em Berlim.

Capturada e torturada pela Gestapo, a polícia secreta do regime nazista, ela aceita a condição de trair e delatar outros judeus como única forma de não ser enviada para Auschwitz. O filme foi vencedor do prêmio do público no Festival de Málaga.

Trajetória de Warhol

“Andy Warhol – Um sonho americano”, do cineasta eslovaco Lubomir Slivka, é um documentário que mergulha na persona enigmática do artista, evidenciando desde as origens e os laços familiares que o moldaram até as forças criativas que impulsionaram sua verve estética inovadora.

Através de entrevistas reveladoras e imagens raras de arquivo, o filme se destaca por explorar uma parte desconhecida da trajetória de Warhol: sua profunda herança eslovaca, região de origem dos pais.

Com direção de Emmanuel Mouret, coautor do roteiro ao lado de Carmen Leroi, “Três amigas” acompanha a vida e os relacionamentos de Joan (India Hair), Alice (Camille Cottin) e Rebecca (Sara Forestier), cada uma com suas peculiaridades, desafios e expectativas no amor.

As três estão às voltas com conflitos em seus respectivos relacionamentos e têm que recorrer umas às outras. O filme traça, desse modo, um retrato leve e bem-humorado dos dilemas do amor e da amizade.

Elio Solis

Nova animação da Pixar, “Elio” mostra um menino solitário de 11 anos chamado Elio Solis, que se torna involuntariamente o embaixador intergalático da Terra após ser enviado ao planeta Communiverse. Ele precisa, então, criar laços com formas de vida alienígenas, descobrir quem realmente é e qual é o seu verdadeiro destino.

O ator Yonas Kibreab dá voz ao protagonista, e Zoe Saldana a Olga Solis, a tia responsável por cuidar do garoto.