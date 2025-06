Coincidindo com a aproximação do inverno, Digo e Bessa – projeto de animação musical infantil – estreia seu novo clipe, “Ai que frio”. A faixa está disponível no YouTube e no Instagram, marcando nova fase da produção, com destaque para a evolução da identidade visual e o fortalecimento da proposta dos artistas, que buscam unir afeto, música e humor para o público infantil.

Digo e Bessa estreou em março de 2022, composto por quatro sócios – Daniel Bessa, Rhodes Madureira, Daniel Valadão e Sidney Braga. O grupo assina a criação de roteiros, trilha sonora, direção de arte e animação.

“Queríamos criar um conteúdo que respeitasse o universo da criança e também fosse gostoso de assistir em família”, explica Daniel Bessa, músico, animador.

Rhodes Madureira, compositor e produtor musical, conta que já havia escrito canções infantis há mais de 15 anos, mas elas estavam guardadas. “Em certo momento, pensando em como extrapolar isso, veio a ideia de transformar em um conteúdo que também fosse audiovisual. A primeira pessoa que eu convidei foi o Daniel, em 2021”, conta.

Rhodes e Bessa se conheceram em 2010, na graduação em educação musical na Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg).

Com a junção do apelido de Rhodes, “Digo”, e com o sobrenome de Daniel, “Bessa”, a dupla batizou o projeto.

Referências ao passado

A animação dos clipes utiliza influências visuais que remetem ao estilo das décadas de 1920 e 1930, com elementos de personagens clássicos como Mickey Mouse e Gato Félix.

“Por mais que o foco seja a criança, os pais também se envolvem. Então, usar essa identidade é buscar algo nostálgico com os pais. Eles olham os personagens e falam: ‘Eu já vi isso aqui em algum lugar’. Tem memória afetiva, mesmo sem conhecer o projeto”, reflete Daniel.

“Férias”, um dos principais sucessos do grupo mineiro, viralizou nas mídias sociais e conta com quase 14 mil vídeos vinculados à música no Instagram.

“O clipe furou a nossa bolha. Muitas pessoas que não conhecem e não estão ligadas ao universo infantil acabam postando a música por ser a primeira coisa que eles encontram nas redes”, conta Rhodes Madureira.

“Vieram pessoas muito engajadas para o perfil, a ponto de começar a ter festas infantis com decoração do nosso universo, o que para a gente, como um projeto pequeno, é uma conquista enorme”, diz Bessa.

O clipe “Ai que frio” dá continuidade a esse crescimento. A música explora os dias gelados, com letra bem-humorada e animação que mantém o estilo nostálgico.

“Tentamos entrar no dia a dia de todo mundo, para que as nossas canções possam fazer parte de momentos. O inverno está chegando, pensamos em uma canção que abrace, que a gente esquente um pouquinho as crianças, os lares, para a gente conseguir se divertir com o tema”, afirma Bessa.

Segundo Rhodes, um dos pilares da criação de Digo e Bessa é manter a mesma leveza com que as crianças consomem as canções.

“Claro que discutimos palavras, termos, assuntos. Temos a preocupação de saber que os conteúdos vão fazer parte da educação de crianças e do convívio familiar. Mas, ao mesmo tempo, nos divertimos muito”, conclui.



* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco