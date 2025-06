'Como treinar o seu dragão' disputa público com "Lilo e Stitch"

Há 15 anos, a animação da Dreamworks "Como treinar o seu dragão" encantou pela relação de amizade entre um menino, Soluço, e seu réptil alado, Banguela, assim apelidado por retrair suas presas quando está dócil.

Agora, a nova versão em cartaz nos cinemas acompanha a onda de live-actions, num aceno para quem quer revisitar Berk, a vila de vikings hostis que aprendem que a violência não é a resposta para tudo.



"Acho que a Universal tomou uma decisão inteligente ao me chamar para retornar como diretor e roteirista, assim como o Gerard [Butler] para atuar", diz Dean DeBlois, em entrevista ao lado do ator que dublou Stoico, o pai do protagonista, na versão original. "Somos os guardiões dessa franquia. Nós a criamos, amamos e honramos os fãs ao longo dos anos", afirma o cineasta.



O filme com atores de carne e osso e monstrinhos de computação gráfica foi lançado um mês após o remake de "Lilo e Stitch", que já é o filme mais visto no Brasil neste ano.



"Como treinar o seu dragão" conta a história de um povo nórdico que tem como inimigos mortais os dragões, que incendeiam suas casas e devoram suas ovelhas. Tal qual o desenho, é durante uma batalha contra as tais pragas que o mirrado Soluço, agora interpretado por Mason Thames, apresenta a trama.



Desengonçado e alvo de zombaria dos outros moradores, ele revela que é filho do líder, Stoico, e já fica claro que ele não tem a mesma sede assassina dos compatriotas. O menino une seus conhecimentos como aprendiz do ferreiro e monta uma engenhoca que, naquela noite, captura um fúria da noite, uma das espécies de dragão mais perigosas.



Vida dupla



Mas, ao se deparar com a fera abatida, o garoto se afeiçoa pela criatura e começa a cuidar dela em segredo, enquanto seu pai acredita que ele treina para se tornar um guerreiro como ele. "Todo mundo quer ter um pet, um animal fantástico que possa criar laços", afirma DeBlois.



A partir daí, Soluço começa uma vida dupla – no meio da floresta, trata do dragão e o ajuda a voar novamente; na frente dos colegas, usa os truques que aprende com Banguela para amansar outras espécies da vila, demonstrando aos outros que os monstrinhos não são tão letais assim.



A nova versão do domador de dragões é menos sarcástica e mais tímida. "Foi um processo muito divertido explorar um lado mais sombrio e triste dele também", diz Thames.



Para DeBlois, os relacionamentos puderam ser mais elaborados. "Essa história de pai e filho na qual paira uma grande tensão gera bastante identificação em muitas pessoas."



Quem também ganha novos contornos na narrativa é Astrid, a principal guerreira mirim da ilha e futuro par romântico de Soluço. Se antes ela parecia meramente uma garota bruta e marrenta, agora a atriz Nico Parker explicita a ambição da personagem em se tornar líder de Berk.



"Tem algo de estressante em não querer estragar a interpretação de um personagem que você tanto admira, mas houve espaço para novos elementos de atuação. Pudemos nos debruçar sobre as motivações por trás do comportamento da Astrid", afirma Nico.



A sequência do live-action já está confirmada e deve estrear em 2027. (Folhapress)