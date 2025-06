Documentário sobre Fernanda Montenegro será lançado em 2026

Documentário sobre o trabalho de Fernanda Montenegro será lançado pela plataforma de streaming Universal+ em 2026. Com direção de Pedro Waddington, o filme vai mostrar o processo criativo da artista, de 95 anos, revelando bastidores de suas performances, com imagens de arquivo e cenas da intimidade dela.

“É uma jornada que espero que traga à luz a essência do meu ofício de atriz”, comenta Fernanda no material de divulgação do projeto.

“Estamos registrando um momento histórico de nossa cultura”, afirma Marcello Coltro, da NBCUniversal, produtora que assina o documentário em parceira com a Conspiração.