Tom Cruise e outras quatro celebridades ganharão Oscar honorário

O ator Tom Cruise, a atriz e dançarina Debbie Allen, o designer de produção Wynn Thomas e a cantora Dolly Parton receberão Oscars honorários por suas carreiras.

Os três primeiros serão homenageados com prêmios honorários, tidos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas como troféus pela "distinção extraordinária em realizações ao longo da vida, contribuições excepcionais para o estado das artes e ciências cinematográficas, ou serviço destacado à Academia"

Parton, por sua vez, será laureada com o prêmio humanitário Jean Hersholt, também uma estatueta da Academia, concedida para homenagear "um indivíduo nas artes e ciências cinematográficas cujos esforços humanitários trouxeram crédito à indústria ao promover o bem-estar humano e contribuir para a correção de desigualdades".

A entrega dos quatro prêmios será em novembro, durante a 16ª edição anual do Governors Awards, que acontece em Hollywood, nos Estados Unidos. "O Governors Awards deste ano celebrará quatro indivíduos lendários cujas carreiras extraordinárias e compromisso com nossa comunidade cinematográfica continuam a deixar um impacto duradouro", anunciou à imprensa Janet Yang, presidente da Academia.

Ela destaca as contribuições de cada um dos artistas celebrados por esta edição.

"O Conselho de Governadores da Academia tem a honra de reconhecer esses brilhantes artistas. Debbie Allen é uma coreógrafa e atriz pioneira, cujo trabalho cativou gerações e atravessou gêneros. O incrível compromisso de Tom Cruise com nossa comunidade cinematográfica, com a experiência teatral e com a comunidade de dublês inspirou a todos. A querida artista Dolly Parton exemplifica o espírito do Prêmio Humanitário Jean Hersholt através de sua dedicação inabalável a esforços beneficentes. E o designer de produção Wynn Thomas deu vida a alguns dos filmes mais duradouros através de uma visão visionária e maestria em seu ofício."

No ano passado, os celebrados foram o produtor musical Quincy Jones, que recebeu uma homenagem póstuma, a diretora de elenco Juliet Taylor, o diretor Richard Curtis e os ex-produtores da franquia "007", Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.