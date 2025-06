Morte de Matthew Perry, o ‘Chandler’ de Friends: médico se declara culpado

Ele foi encontrado sem vida aos 54 anos em sua piscina no dia 28 de outubro de 2023, vítima de uma overdose acidental de medicamentos controlados. Domínio público

O promotor Martin Estrada destacou que, embora Perry tivesse prescrição para tratar ansiedade e depressão, a quantidade consumida era incompatível com orientações médicas. Policy Exchange Follow wikimedia commons

Perry nasceu em 19/8/1969 em Williamstown, que fica no condado de Berkshire, em Massachussets . A cidade tem cerca de 7.800 habitantes. Daderot wikimedia commons

Matthew Perry também tinha cidadania canadense e foi criado pela mãe na cidade de Ottawa, no Canadá. Ele tinha 1 ano quando os pais se divorciaram . Divulgação

Ainda menino, ele via o pai pela TV, pois John Bennett Perry também era ator. Nesta foto, John aparece numa participação especial em "Friends", série que consagrou seu filho. Divulgação

O primeiro sonho de Matthew Perry foi ser jogador de tênis. Ele era considerado bom jogador e chegou a disputar campeonatos no Canadá. Mas percebeu que não estava à altura do necessário para ter sucesso. Divulgação

Em 1979, começou a atuar em episódios de série de TV. Em 1984, chamou atenção em "Charles in Charge" (foto), série cômica, ao lado de Julie Cobb e James Widdoes. Divulgação

A estreia no cinema foi em 1988 no filme "Uma Noite na Vida de Jimmy Reardon", ao lado de River Phoenix. Divulgação

Na mesma época, ele estrelou "Boys Will Be Boys", como Chazz Russell, na TV. Fox/ Domínio Público

Matthew fez quatro filmes e 20 trabalhos em TV até 1994, ano do grande impulso em sua carreira: a série Friends. Divulgação

Entre 1994 e 2004, ele interpretou Chandler Bing, um personagem espirituoso e inseguro, que tem dificuldades de lidar com emoções. Divulgação