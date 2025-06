Banda estreia no top 10 da Billboard com álbum lançado há 21 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A banda My Chemical Romance entrou, pela primeira vez, no top 10 da Billboard 200. O álbum “Three cheers for sweet revenge”, lançado em 2004, alcançou a sexta colocação entre os álbuns e EPs mais ouvidos nos Estados Unidos, superando nomes como Kendrick Lamar, Lady Gaga e Sabrina Carpenter.

Os roqueiros lançaram, no início do mês, uma versão especial do álbum, com versões remixadas de cada faixa, além de versões ao vivo de faixas como "I'm not okay (I promise)" e "Helena". No primeiro lançamento, o trabalho alcançou a 28ª colocação da mesma parada.

À frente do grupo, aparecem Morgan Wallen, com “I’m the problem”, na primeira colocação; Lil Wayne, “Tha Carter VI”, em segundo; Enhypen em terceiro, com “Desire: unleash”. Em quarto, “Addison”, de Addison Rae; e “SOS”, da SZA, em quinto.

A nova versão do álbum do grupo liderado por Gerard Way vendeu 44.000 cópias, sendo 37 mil em cópias físicas. “Three cheers for sweet revenge (Deluxe)” também estreou em primeiro lugar nas paradas de Top Vinyl Records, Top Rock & Alternative Albums, Top Rock Albums, Top Alternative Albums e Catalog Albums da Billboard.

Além disso, o álbum deluxe alcançou a segunda posição nas paradas de Top Album Sales e Indie Store Album Sales da Billboard. A banda também alcançou posições de liderança nas paradas internacionais com a edição expandida, chegando à 9ª posição na parada oficial de álbuns do Reino Unido.

Essa é a primeira vez que o My Chemical Romance aparece no ranking de álbuns e EPs da Billboard. Anteriormente, a banda já tinha aparecido na Billboard Hot 100, parada de sucessos padrão da indústria musical nos Estados Unidos, por faixa. Em 2006, o grupo chegou à 9ª colocação, com “Welcome to the black parade”.