'Pretty little baby': música dos anos 1960 se torna hit no TikTok

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma canção romântica, com ritmo dançante lançada em 1962 se tornou viral no TikTok nas últimas semanas. “Pretty little baby”, da cantora americana Connie Francis, já foi usada em quase 1,5 milhão de vídeos no TikTok e já ultrapassa 10 bilhões de visualizações na plataforma de vídeos curtos.

A faixa já foi reproduzida 62 milhões de vezes no Spotify e está há 5 semanas entre as 200 músicas mais ouvidas no mundo, de acordo com a Billboard. Mas como a internet resgatou esse sucesso de 63 anos atrás?

A música começou a ser impulsionada ao aparecer em vídeos de celebridades e influenciadores, como Nara Smith, Kylie Jenner e Kim Kardashian e sua filha North, que postaram vídeos dublando a música. A cantora do ABBA, Agnetha Fältskog, usou a música para um vídeo no TikTok no qual disse que Francis era sua cantora favorita há muito tempo. E a atriz Gracie Lawrence, que atualmente interpreta Connie em um musical da Broadway, postou um vídeo dublando a música, com seu traje e cabelo dos anos 1960. Com o passar dos dias, “Pretty little baby” virou trilha sonora para posts sobre coisas fofas, como uma declaração de amor, crianças, pets e até bebês reborn.

A popularidade da música é uma reviravolta na carreira de Francis, atualmente com 87 anos. Em 1960, ela se tornou a primeira mulher a alcançar o topo da Billboard Hot 100, com “Everybody's somebody's fool”. Além disso, aos 26 anos, alcançou o marco histórico de 42 milhões de discos vendidos e mais dois singles no topo das paradas da Billboard. Em 1960, ela se tornou a primeira mulher a alcançar o topo da Billboard Hot 100 desde a criação do chart, que aconteceu em 1958.

A artista também é a voz de hits como "Stupid Cupid", "Who's Sorry Now", "Frankie" e "Where the Boys Are". No Brasil, as músicas de Francis ganharam versões em português, como “Estúpido cupido”, de Celly Campello.

Com o sucesso repentino, Connie criou uma conta para si no TikTok. Ela também planeja sair da aposentadoria para fazer shows nos próximos meses.

Música não fez sucesso quando foi lançada

“Pretty little baby” foi composta por Don Stirling e Bill Nauman, parceiros de Connie Francis em várias canções. A música foi lançada em 1962, no álbum "Connie Francis Sings 'Second Hand Love' & Other Hits", que chegou apenas a 111ª posição na parada de álbuns da Billboard na época.

O hit do TikTok não foi lançado como single e não chegou a receber destaque. No Reino Unido, a música apareceu como lado B do single "I'm gonna be warm this winter".

Paula Toller segue a sua turnê "Amorosa" , comemorativa dos 40 anos de carreira, percorrendo o Brasil com shows. No dia 28 de junho, ela se apresenta no Royal Palm Hall, em Campinas (SP). Divulgação E seu nome é um dos primeiros confirmados para o Rio Gastronomia, em agosto, no Jockey Club, no Rio de Janeiro. Divulgação O show “Paula Toller - Ao Vivo - Amorosa” está em todas as plataformas digitais. O repertório inclui hits do Kid Abelha, como Fixação, Como Eu Quero e Grand’Hotel, além de sucessos da carreira solo, como Derretendo Satélites e Céu Azul. Divulgação Uma das vozes mais icônicas da música popular brasileira, a cantora Paula Toller completou 62 anos no dia 23 de agosto de 2024. Reprodução Instagram Em uma entrevista recente, Toller disse que se cuida e se sente bem consigo mesma. "As pessoas me elogiam e eu gosto. Cuido do corpo e cabeça para me sentir bem e respeito com o público. Eu envelheci bem", disse. Pedro Loreto/Divulgação Veja detalhes da vida pessoal e os momentos mais marcantes da trajetória profissional da cantora! Instagram @paulatoller Paula Toller nasceu no Rio de Janeiro, no dia 23 de agosto de 1962. Ela foi criada por seu pai e avós paternos, já que sua mãe a abandonou quando ainda era criança. Instagram @paulatoller Inicialmente, Toller ingressou no curso de Desenho Industrial e Comunicação Visual, na PUC-RJ. No entanto, ela se identificou com o mundo artístico após a banda de rock "Gang 90 e as Absurdettes" cantar “Perdidos na Selva” em um festival do grupo Globo. Instagram @paulatoller Em 1981, Paula fundou a banda Kid Abelha ao lado do baterista Beni Borja, o guitarrista Pedro Farah e Leoni, baixista, cantor e principal compositor. Ela superou a timidez quando foi convidada a cantar e se tornou a vocalista do grupo, além de também escrever algumas músicas. Reprodução do Twitter @Leoni Em seguida, o saxofonista George Israel (esquerda) aceitou o convite e passou a integrar o grupo. Com a saída de Pedro Farah, Bruno Fortunato foi chamado para substituí-lo. Beni e Leoni também deixaram o Kid Abelha posteriormente. Mariana Lavrado FlickR A banda ganhou reconhecimento nacional, logo em sua primeira participação com duas músicas, no LP “Rock Voador” da Warner, que reunia bandas lançadas pela gravadora. O primeiro grande sucesso foi “Distração". Divulgação Após isso, começaram a surgir os convites para shows e chegaram até a se apresentar na edição de 1985 do Rock in Rio. A Warner Music contratou em definitivo a banda, que lançou seu primeiro disco “Seu Espião”, em 1984, com algumas de suas principais músicas. Youtube Canal DaneTV - Festivais Aliás, a canção lhes rendeu seu disco de ouro inicial. O LP ainda conta com o maior sucesso da banda: “Como Eu Quero”, que garantiu o segundo disco de ouro. Raimond Spekking / Wikimedia Commons O grupo fez pausas durante a sua existência e Paula se aventurou em carreira solo a partir de 1998. O seu primeiro disco nessa nova condição leva seu nome e conta com músicas focadas na MPB como "Derretendo Satélites" e "1800 Colina". Instagram @paulatoller Ela ainda regravou músicas em inglês: "Fly Me to the Moon" e "Patience", dos Guns N’ Roses e teve a parceria de grandes nomes da música brasileira como Samuel Rosa na guitarra, Haroldo Ferreti na bateria, ambos integrantes da banda Skank e o multi-instrumentista Sivuca. Instagram @paulatoller Depois de o Kid Abelha comunicar período de férias, Paula disponibilizou o álbum “SóNós”, em 2007, contendo 14 novas canções de sua autoria e de outros compositores. Alguns dos hits dessa obra são "All Over", "Meu Amor se Mudou pra Lua" e "Eu quero ir pra Rua". WarnerMusic/Wikimedia Commons No final do ano seguinte produziu o CD e DVD “Nosso”, que foi gravado ao vivo durante a turnê do seu álbum anterior. As referências são músicas do Kid Abelha e regravações como "Só Love", de Claudinho e Bochecha, bem como "Mamãe Coragem", de Caetano Veloso. Instagram @paulatoller Em 2009, Toller descobriu que era portadora de diabetes do tipo 1 e precisou adicionar a insulina em seu cotidiano. Aliás, ela se aproximou de algumas ONGâ??s especializadas no tema para palestrar, orientar as pessoas e dar dicas sobre a doença. Flickr Márcio Pinheiro Três anos depois, inaugurou sua última obra solo com a adição de um tom mais dançante e a reconexão com o rock, a sua origem. O álbum “Transbordada” incluía músicas inéditas como "Calmaí" e a retomada de alguns hits: "Nada Sei" e "Deus (Apareça na Televisão)". Som Livre - Wikimédia Commons Após diversos problemas de relacionamentos que motivaram o afastamento dos integrantes do Kid Abelha, a decisão escolhida foi acabar com o grupo em 2016. Eles produziram ao todo 11 álbuns, entre eles, “Educação Sentimental”, “Tomate”, “Kid”, “Autolove”, “Surf” e "Pega Vida”. Flickr Alexandre Virgílio Paula é casada com o cineasta Lui Farias desde 1987. Eles se casaram depois de dois anos de namoro. O marido dirigiu vários clipes do Kid Abelha e até contribuiu compondo junto da vocalista e George. Instagram @paulatoller O casal teve somente um filho, Gabriel Toller Farias, e a cantora dedicou duas músicas a ele: "Oito Anos", do álbum que leva seu nome e regravada por Adriana Calcanhoto. Outra homenagem é "Barcelona 16", lançada em "SóNós". Instagram @paulatoller A primeira canção inspirou Paula a escrever o livro infantil "Oito Anos", publicado pela editora Salamandra e que foi lançado na edição de 2015 da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Reprodução Site Amazon A cantora também namorou Leoni, seu companheiro de Kid Abelha, por dois anos. Eles se conheceram na faculdade e depois criaram a banda, mas Leoni a deixou em 1986 após divergências. Teca Lamboglia / Flickr Outro relacionamento foi com Herbert Viana, vocalista dos Paralamas do Sucesso entre 1982 e 1984. Ambos costumavam compor em parceira. Após o término, retornaram a essa prática apenas em 1996 com a música "A Moto", do álbum â??Meu Mundo Gira em Torno de Vocêâ?. Mauricio Valladares/Wikimedia Commons Voltar Próximo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para entender o baixo sucesso da música da época, após viralizar, Connie confessou à revista People que havia se esquecido dela. “Tive que ouvir para lembrar. Pensar que uma música que gravei há 63 anos está tocando o coração de milhões de pessoas é realmente incrível. É uma sensação incrível”, disse.