TikTok se destaca como termômetro musical global e resgata sucessos antigos

Quando uma música repercute na plataforma de vídeos, pode ser considerada um sucesso (foto: Reprodução/TikTok)

Recentemente, a plataforma TikTok emergiu como uma ferramenta poderosa para detectar tendências musicais no Brasil e ao redor do mundo. A popularidade de uma música na plataforma, especialmente quando se torna parte das trends – termo usado para representar as tendências que ganham alta visibilidade – geralmente é um indicativo de sucesso. Contudo, a plataforma não se limita a promover as novas sensações musicais.





O TikTok também tem demonstrado um notável talento para ressuscitar sucessos musicais do passado e dar a eles uma nova vida. Ao mesmo tempo em que ajuda a lançar novos artistas para o estrelato, a rede social tem sido um veículo para a redescoberta de músicas antigas.





A prova viva desta tendência é a lista mensal das músicas mais usadas em vídeos na plataforma, divulgada pelo próprio TikTok. No topo da lista está 'Tá Ok', de Dennis DJ e Kevin O Chris. Mas a lista também inclui 'Vai, vai muuuu', uma música de 2007 da dupla Rick e Renner.





Confira a seguir as 10 músicas brasileiras mais usadas em vídeos no TikTok em junho. A lista é uma mistura de novos sucessos e clássicos redescobertos, demonstrando a ampla gama de gostos musicais dos usuários da plataforma.