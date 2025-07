Ator diz que perdeu papel em série por ser bonito demais

Jesse Metcalfe, de 46 anos, protagonista de "Todas contra John", revelou que perdeu o papel em teste da série "The vampire diaries" por ser bonito demais.

Em episódio do podcast "misSPELLING", Jesse contou que fez um teste para a série "The vampire diaries". O assunto surgiu após a apresentadora brincar que ele deveria ter sido escalado como Jacob na saga "Crepúsculo".

No teste, uma executiva da emissora disse que ele nunca interpretaria um vampiro por conta da sua beleza. "Nunca vou esquecer, uma executiva de alto escalão da CW disse: 'Você nunca conseguiria interpretar um vampiro porque tem um rosto muito bonito", disse Jesse Metcalfe.

O ator falou no podcast que foi "brutal" lidar com o crescimento da internet e as críticas nos anos 2000. "Lidei com muito escrutínio, muitas críticas. Só detonando minha aparência... Muitas pessoas já me disseram que sou difícil de trabalhar... E, honestamente, sinto que muitas pessoas que talvez simplesmente não gostassem de mim tentaram prejudicar minha carreira ou me difamar."

Metcalfe credita essa pressão ao fato de ter sido considerado um "símbolo sexual" na série "Desperate housewives". Em entrevista de 2021, ele disse: "Tirar a camisa em todos os episódios de 'Housewives' trouxe muita pressão... Você tem que se manter na melhor forma possível e, entre os projetos, todos esperam que você se mantenha nessa forma 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano", conta.

"Isso não é realista. É por isso que os paparazzi flagram atores entre os projetos parecendo 'fora de forma' - eles estão tirando folga, e isso inclui a academia", conclui.