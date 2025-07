Chega à 4ª edição o Festival do Vinho, Blues e Rock, que será realizado neste sábado (19/7), a partir das 12h, na Praça José Mendes Júnior, ao lado da Praça da Liberdade. Além de uma área gastronômica, regada a vinhos de várias regiões e chope artesanal, o evento apresentará ainda shows com as bandas TDV, com soul e pop-rock, Country Roads, interpretando country, blues e folk, e Maome, com o melhor do rock and roll.

De acordo com o idealizador do festival, Amaury Sodré, a proposta é criar estações de vinhos separadas por regiões. “Nelas, o visitante poderá degustar vinhos premium de diversas regiões do Brasil e do mundo, nas quais cada estação representará um terroir (conjunto de características locais que impactam diretamente o estilo e qualidade de um vinho, ligando-o a este local) único. Uma viagem sensorial pelos sabores das uvas nacionais e internacionais a partir de R$ 69,90”, informa Amaury.

“Além dos vinhos, o evento contará ainda com 20 torneiras de chope artesanal da Krug e estações de drinques”, revela o idealizador do festival.

“Na área gastronômica, opções para harmonizar com os vinhos, como queijos e frios, entre outros. Os vinhos serão vendidos em taças ou garrafas. Estamos fazendo o festival dentro dessa tendência que está muito forte e tem agradado muito a cada edição, com ele crescendo a cada ano.”

Sodré explica que o festival terá sete estações de vinho, divididas por regiões produtoras. “Então, quem gosta de vinho poderá optar pelos brasileiros, portugueses, argentinos, chilenos e espanhóis, entre outros terrois. Além disso, contaremos com uma praça gastronômica variada, com culinária nacional e internacional, com comida brasileira, francesa, indiana, argentina, além de estação de carne e paellas, com o chef Klebinho.”

“Paralelamente a isso tudo, teremos a parte musical, com as bandas Maome, Country Roads e TDV, que deu uma pausa e agora está de volta aos palcos, com muita soul music, blues e black music”, avisa Sodré.

“A TDV é uma banda grande, com nove componentes. Agora, o grande atrativo do festival são mesmo os vinhos e não há obrigação de comprar copos, pois estes serão vendidos em taças e garrafas. Acredito que seja o evento que ofereça a melhor relação custo/benefício de vinho em BH. E não são vinhos vendidos em supermercados, pois são de distribuidoras. Isso é um outro diferencial para quem curte vinho e quer conhecer as novidades do mercado.”

“Para comer teremos risoto, paella, fondue, pizza, empanadas argentinas, samosas, estação de carne, hambúrgueres e batatas recheadas, enfim, uma variedade grande para que as pessoas possam harmonizar ao máximo possível com os vinhos”, informa Sodré.

Repertório dançante

De acordo com o vocalista da banda TDV, Leandro Rangel, o grupo preparou um repertório bem dançante para o show deste sábado (19/7).

“São músicas dos anos 1960, 1970 e 1980, superdançantes, para fechar a noite do evento em grande estilo e quentinha, em um dia frio. São músicas nacionais e internacionais, especialmente com uma perspectiva mais soul music e black music. Nomes como Michael Jackson, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Al Green, Tim Maia e Ed Motta e músicas desse tipo.”

A TDV já tem 12 anos de história e começou lá pelos idos de 2012. “Somos uma banda grande de soul music, com metais, e neste show de sábado teremos um trombonista tocando conosco, além de um dançarino. Talvez seja a única banda desse tipo em BH que tem um dançarino oficial que está em todos os shows da TDV, que é o Machado Brown. Então, será uma noite para colocar o pessoal para dançar, e quem não souber poderá aprender com o próprio Machado, principalmente, aqueles passinhos do baile black”, acrescenta Rangel.

A banda é formada por Leandro Rangel (voz), Igor Pessoa (bateria), Judson Menezes (trombone), Gustavo Castro (guitarra), Daniel Eloi (teclados), Pedro Mota (baixo), Élida Miranda (backing vocal) e Cláudio Machado Brown (pista).

“Tocamos por muitos anos no Circuito do Rock e paramos durante a pandemia, voltando e tocando por cerca de dois anos. Por causa do trabalhos dos integrantes, resolvemos reduzir a quantidade de shows e este ano até tínhamos resolvido dar uma parada por uns tempos, mas não conseguimos ficar longe dos palcos e estamos voltando com esse show de sábado.”

“Então, vamos tocar canções como ‘Sexual healing’, de Marvin Gaye, ‘Vamos dançar’, de Ed Motta, ‘Kiss’, do Prince, que é um superclássico dos anos 1980 e que o pessoal gosta bastante, e “Chain of fools”, de Aretha Franklin, talvez uma das músicas mais antigas do nosso repertório e que faz muito sucesso em nossos shows. Por enquanto, não pensamos em compor, pois nossa ideia é continuar fazendo covers de música antigas dançantes. Chegamos até a pensar em compor, mas a ideia não foi pra frente, mesmo porque vários componentes do grupo tocam em outras bandas autorais, então a verve autora está sendo cumprida em outros lugares.”

FESTIVAL DO VINHO, BLUES E ROCK

Neste sábado (19/7), a partir das 12h, na Praça Mendes Júnior, Bairro Funcionários, shows com as bandas TDV, Maome e Country Roads. Entrada franca, com ingressos retirados na plataforma Sympla.