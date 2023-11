O cinema inspira o novo trabalho de Ed Motta, “Behind the tea chronicles” (MPS Records), o 14º disco do cantor, compositor e produtor carioca, de 52 anos. O lançamento do selo alemão MPS Records chega também ao Japão, além de países da Ásia e da Europa.

“São 11 crônicas. Cada história tem uma ambientação cinematográfica que escrevi, ambientações diferentes. Musicalmente, esse álbum é a consolidação de coisas que fiz durante a minha vida toda”, diz Ed, que gravou todas as letras em inglês.

Especialista em filmes e séries, ele cita como influência sua admiração pelo cineasta britânico Alfred Hitchcock (1899 -1980). As canções também se inspiraram em “Barnaby Jones”, “São Francisco urgente” e “Columbo”, seriados de TV favoritos dele.

Canções trazem referências aos diretores George Cukor e Carl Dreyer, à nouvelle vague francesa e a Winsor McCay, pioneiro dos desenhos animados.

Ed Motta convidou para o álbum a cantora e compositora norte-americana Paulette McWilliams, que participou de “Off the wall”, famoso disco de Michael Jackson. Outro convidado é Philip Ingram, fundador do grupo Switch, marco do R&B nos Estados Unidos. Ele é irmão do músico e produtor americano James Ingram, que trabalhou com Quincy Jones e compôs para Michael Jackson e Ray Charles.



Descanso e turnê

Nove das 11 faixas inéditas foram criadas durante a pandemia. “Três lyric vídeos já estão rodando no YouTube: ‘Safeky far’, ‘Deluxe refuge’ e ‘Slumberland’. Depois desse projeto, quero ver se descanso um pouco, pois trabalhei dois anos nele. Fiquei um tempão criando e burilando o disco. No ano que vem, farei a turnê de lançamento viajando por aí”, diz o músico.

Motta compara o processo de “Behind the tea chronicles” ao de “Terra dos pássaros” (Dubas, 1980), álbum do mineiro Toninho Horta, de quem é fã. “Ele levou dois anos para fazer aquele disco e eu também. Tem muita instrumentação, muita coisa. Eu saía de um estúdio, entrava em outro, uma loucura. Acho até que é um filhote do 'Terra dos pássaros'”, brinca o sobrinho de Tim Maia.

“O álbum ficou do jeito que eu queria, com bastante coisa harmônica. Acho que este trabalho é a celebração dos meus 35 anos de carreira”, revela.

Em 1988, Motta lançou seu primeiro LP, “Remixes & Aperitivos”, que trazia os sucessos “Manuel”, “Vamos dançar” e “Fora da lei”. Porém, já atuava na cena musical.

“Devo estar com cerca de 40 anos no total. Carreira de uma pessoa que se dedicou à música de forma super-honesta durante todos esses anos. É um disco que representa um pouco de jazz, da música brasileira, para várias partes do mundo”, conclui.

Ed Motta se inspirou em 'Gaslight', filme de George Cukor com Charles Boyer e Ingrid Bergman Warner Bros/divulgação

AS REFERÊNCIAS DE ED



“Slumberland”

Inspirada em “Little Nemo in Slumberland”, HQ lançada em 1905 e dirigida pelo inventor da animação, Winsor McCay.

“Safely far”

Sobre um “casal nouvelle vague” do cinema francês dos anos 1960.

“Gaslighting Nancy”

Inspirada em “Gaslight”, filme do americano George Cukor.

“Quartermass has told us”

Remete a “Quatermass”, série de ficção científica da BBC.

“Buddy Longway”

Inspirada em personagem de HQ francês.

“Confrere’s exile”

A letra é “quase um filme de Carl Dreyer”, diz Ed Motta.

Série de ficção científica "Quartermass" ganha homenagem de Ed Motta BBC/reprodução