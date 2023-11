Com cinco músicas em inglês, algo inédito na história da banda, o Black Pantera lançou, na última sexta-feira (17/11), o EP "Griô".



Formado em 2014, o trio de 'crossover', estilo que traz misturas do rock como o heavy metal e o hardcore, já se apresentou no Rock in Rio de 2022, além de alguns festivais nos EUA, países da Europa e também da América do Sul.



Além disso, os roqueiros de Uberaba, no Triângulo Mineiro, já lançaram três álbuns e apareceram em um telão de Nova York.

O trio é formado pelos irmãos Charles Gama (vocal e guitarra) e Chaene Gama (baixo e backing vocals). Completa a formação o baterista Rodrigo Pancho.De acordo com Pancho, "Griô", que está disponível em todas as plataformas digitais, veio da vontade de a banda expandir o discurso antirracista, que, segundo ele, "é tão necessário nos dias de hoje" . O baterista também diz que o novo trabalho é repleto de referências do cinema e da literatura. "Além disso, é um EP que exalta bastante a cultura negra e ele vem nessa onda do disco 'Ascensão', só que com letras em inglês e com a ideia de difundir nosso trabalho cada vez mais no exterior”, completa.O baixista Chaene Gama explica que os griôs são oradores de tribos da África que passam conhecimentos através de canções e história. “Eles são encarregados disso e é o que o Black Pantera está fazendo hoje em dia. A gente tem estudado bastante e tem entendido mais a história do nosso povo e a questão da ancestralidade e da representatividade; e, desta forma, a gente tem tentado trazer isso através de nossas músicas”, considerou Chaene.