O jornalista e escritor Guilherme Pena, mineiro radicado em São Paulo, estará em Belo Horizonte nesta terça-feira (21/11) para autografar seu primeiro livro de poesia, “Morada mínima”, na Jenipapo (Rua Fernandes Tourinho, 241, Savassi). O lançamento começa às 18h e vai até as 20h30.



Nos anos 1980, Guilherme Pena, que foi repórter do Diário da Tarde, era um dos jovens talentos do Varal de Poesia, grupo de poetas independentes da capital mineira.



“Morada mínima” já foi lançado em São Paulo e no Festival Literário Internacional de Itabira (Flitabira), realizado de 31 de outubro a 5 de novembro na terra de Carlos Drummond de Andrade.



“Sob a sombra do presente, com jovens sonhos perdidos entre as telas/celas que se abrem no game da vida, o poeta vê o mundo com seus olhos maduros de menino. O mergulho do escafandrista é profundo, nos mares internos em que todas as cores e lembranças se encontram num átimo, como se pudéssemos ir além do tempo para decifrar os enigmas que nos devoram, a cada volta do relógio e a cada folha perdida do calendário”, diz o texto de apresentação do livro de Guilherme Pena publicado no site da Editora 7 Letras.