Taylor Swift durante show do "The Eras Tour"

A passagem de Taylor Swift pelo Brasil não está sendo fácil. O salto da bota da cantora quebrou durante a performance de era “Lover” no show desta segunda-feira (20/11).



Ao final da música “Cruel summer”, Swift percebeu que algo estava errado com a bota e simplesmente terminou de puxar o salto que estava pendurado e seguiu sua apresentação na ponta do pé. Ela ainda executou as coreografias no palco como se nada tivesse acontecido.

Nas redes sociais, os fãs elogiaram a atitude de seguir o show mesmo com um contratempo, mas também aproveitaram para comentar como a loirinha anda sem sorte ultimamente. “A energia anda tão pesada que até o salto da bota da Taylor quebrou”, escreveu uma usuária, “Nem 15 minutos de show e a bota sem o salto, a Taylor precisa urgente de um banho de sal grosso”, escreveu outra.

a energia anda tão pesada que até o salto da bota da taylor quebrou pic.twitter.com/bM2CSPCgkj — kath eras tour 19/11 (@thegretwar) November 20, 2023

nem 15 minutos de show e a bota sem o salto, a taylor precisa urgente de um banho de sal grosso pic.twitter.com/RjXBTOE4UG — sophya?27/11 (@jhsophya) November 20, 2023

A TAYLOR TIROU O SALTO DA BOTA E MESMO ASSIM CONTINUA NA PONTA DO PÉ MDS ELA É A BARBIE MESMO pic.twitter.com/nGQERSmhE1 — duda viu a taylor ???? (@folksymore) November 20, 2023

E a pobi da Taylor Swift que perdeu o salto da bota no final de Cruel Summer e tá tendo que fazer as coreografias tudo na ponta de um pé. pic.twitter.com/qjcCzoIFpL — Kaíque Brandão | Kaila (@theonlykaique) November 21, 2023 Caraca véi até a o salto da bota da taylor quebrou, vai se benzer mulher — Ca. (@cacomentis) November 21, 2023

Maré de azar

A turnê de Taylor Swift chegou no Rio de Janeiro sob grande expectativas a até uma homenagem no Cristo Redentor, que exibiu uma arte inspirada na blusa que a cantora usa no clipe “You belong with me”. Mas, desde então, os shows vêm sendo lembrados pela falta de organização e tragédias, como a morte de Ana Benevides no sábado (18/11), primeiro dia da “The Eras Tour” no Brasil.

A suspeita é de que Ana tenha passado mal devido às altas temperaturas no Rio de Janeiro, que enfrenta uma onda de calor. No dia, a sensação térmica chegou próxima dos 60ºC e, segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, mais de mil pessoas desmaiaram no Estádio do Engenhão. Além disso, fãs também relataram ter sofrido queimaduras de segundo grau provocadas pela proteção de metal que protege o gramado e teria esquentado com a incidência do sol.

Como consequência, a produção da cantora decidiu adiar o show de sábado (19/11) para a segunda-feira (20/11), quando a previsão do tempo mostrava uma baixa nas temperaturas. Grande parte dos fãs ficou revoltada e acusaram a cantora de falta de profissionalismo e de respeito com o público, que já se encontrava dentro do estádio quando o anúncio foi feito.

Já fora do estádio, outro fã da Taylor morreu após receber mais de 20 facadas em uma tentativa de assalto na madrugada de segunda-feira (20/11). Dois dos três responsáveis pelo crime foram pegos em flagrante e assumiram a autoria.