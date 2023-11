RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem menção a Ana Clara Benevides, a fã de 23 anos que morreu na sexta-feira em seu show, Taylor Swift encerrou sua passagem pelo Rio de Janeiro com um terceiro show na noite desta segunda-feira no estádio Nilton Santos, o Engenhão.



A cantora também não se pronunciou sobre o adiamento desta apresentação, que estava marcada para sábado, mas acabou adiada em cima da hora, uma hora antes do previsto para o show começar, por causa das altas temperaturas registradas na capital fluminense.

No estádio, onde as três apresentações da "The Eras Tour" na cidade aconteceram, era possível ver espaços vazios, algo a princípio impensável para a turnê de Swift, marcada por tumultos na compra de ingressos e conflitos entre fãs e cambistas. Um vídeo publicado no X, o antigo Twitter, mostra fãs dançando em uma ciranda.



A apresentação tampouco teve o protesto que os fãs da cantora americana tinham marcado pelas redes sociais. A ideia era levantar uma placa, impressa em papel ou feita pelo celular, com o nome de Ana Clara Benevides, após a canção "Champagne Problems".

É tradicionalmente um dos momentos da apresentação em que os fãs ovacionam Swift. Nesta segunda, não foi diferente. Enquanto gritavam o nome da cantora, como de costume, as placas com o nome da fã morte ficaram de lado.



A cantora volta a se apresentar no país na sexta-feira, dia 24, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Ela ainda faz shows no sábado e no domingo, encerrando sua passagem pelo Brasil. Os ingressos para as três apresentações estão esgotados.