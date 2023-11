Rosana, que fez sucesso com o refrão "como uma deusa" na década de 1980, gravou agora com o filho, o rapper fiengo, e com Zeca Baleiro

As “batalhas” enfrentadas pela mulher para conquistar seu lugar no mundo ganham eco em “Feitiço” (Poliphonia), novo disco de Rosana, cantora que chamou a atenção do país com o refrão “Como uma deusa” do hit “O amor e o poder”, lançado em 1987.

Misoginia, transfobia e violência inspiram a faixa “Wonder Woman”, composta por Cris Delanno, Alex Moreira e Gabriel Moura. Rosana afirma esta é uma das canções mais impactantes do álbum. “É bem direta, não é metafórica”, comenta. “Fala da guerra que a mulher enfrenta no dia a dia.”

Seguindo a mesma linha, “Eu bem que te avisei” traz Rosana ao lado do filho, o rapper Fiengo, com direito a clipe. “Essa já é um pouco metafórica”, observa a cantora. “Gostei muito da ideia deste disco, porque ele tem a linguagem de hoje, fala sobre o que enfrentamos.”

O romantismo comparece na faixa “Setembro”. “É uma canção linda que gravei com o Zeca Baleiro, parceria dele com o compositor nordestino Wado, que tem um trabalho autoral interessante. Zeca é gigante, sempre fui fã dele”, diz Rosana.

“É romântica, mas não é aquele romântico tradicional, pois tem poesia vanguardista”, explica a cantora, que já gravou 22 temas de novelas. “Meu disco é pra cima, brincalhão, e tem a ideia dos interludes também. Entre uma faixa e outra, tem uma gracinha, coisa muito legal. A linguagem é variada, talvez por isso ele esteja sendo bem aceito no streaming.”

Todas as vozes e backings de “Feitiço” ficaram a cargo de Rosana, sob a direção do músico Sergiopí, que produziu as faixas em parceria com Hiroshi Mizutani (teclados e programações), Bombom (baixo, guitarras e efeitos) e Jair Donato (guitarras, programações). A exceção é “Setembro”, com arranjo assinado por Wado e Donato. Diogo Macedo tocou bateria; Lulu Martin, piano. Tuta Macedo gravou, mixou e masterizou o álbum.

O rapper Fiengo é convidado especial do novo álbum de sua mãe, Rosana Instagram/reprodução

O último álbum da cantora, que leva o nome dela, saiu em 2003. Antes de “Feitiço”, Rosana mandou alguns singles para as plataformas. Durante a pandemia, lançou ‘Eu bem que te avisei’, cujo clipe foi criado pelo videomaker Henrique Alqualo, que trabalhou com o rapper Emicida.



Releitura fusion

Coube a “Eu bem que te avisei” dar o “start” para o disco, um trabalho de estúdio. Sergiopí compôs esta canção com Bombom, que, segundo Rosana, assina os arranjos mais orgânicos do novo trabalho. Ela também chama a atenção para a faixa “Menos carnaval”, de Cris Braun e Alvin L, “um clássico da MPB ao qual demos uma roupagem bem fusion”.

“Um tempo pra nós dois” é composição inédita de Hyldon e Michael Sullivan, enquanto “Feitiço” foi composta por Cris Braun e Leoni.

Rosana revela o sonho de gravar dois álbuns: um com louvores e o outro instrumental. “Tenho um arsenal de composições bem grande. Gosto também de criar temas de filmes e seriados. Aliás, tenho um baú interessante de música instrumental com piano e cordas”, diz a cantora.



FAIXA A FAIXA

“Feitiço”

. De Cris Braun e Leoni

“Eu bem que te avisei”

. De Sergiopí e Bombom. Com Fiengo

“Wonder Woman”

. De Gabriel Moura, Cris Delanno e Alex Moreira

“Setembro”

. De Zeca Baleiro e Wado. Com Zeca Baleiro

“Cidadã do mundo”

. De Claudio Rabello e Torcuato Mariano

“Faz um papapa”

. De Rosana e Sergiopí

“Um tempo pra nós dois”

. De Hyldon e Michael Sullivan

“Menos carnaval”

. De Cris Braun e Alvin L

“So beautiful, pt. 1”

. De Rosana e Sergiopí