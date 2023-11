Parece que Lucas e Sandy se precipitaram ao anunciar o término da relação de 24 anos, sendo 15 deles casados e que deram fruto ao pequeno Théo, de 9 anos.

O casal chegou a anunciar o fim da união em setembro passado por meio de um comunicado nas redes sociais que pegou todo mundo de surpresa. Logo após, os dois deram detalhes do rompimento no programa 'Altas Horas', apresentado por Serginho Groissman em rede nacional na Globo.

Mas logo depois de anunciarem o fim da relação, Sandy e Lucas, que sempre foram discretos sobre assuntos pessoais, passaram a ser vistos juntos em público, com mais frequência do que quando eram casados.

Logo em seguida ao término, o ex-casal viajou em turnê para a realização de shows de Sandy na Europa - inclusive os dois dormiram juntos no mesmo quarto de hotel, mesmo com a produção tendo reservado quarto separados.

Depois, no desembarque em São Paulo, Lucas seguiu para a casa de Sandy, em Campinas, no interior de São Paulo.

Os dois também foram vistos juntos curtindo um cineminha com a família de Sandy. Na ocasião, a famosa teria ido prestigiar um trabalho do ex-marido, que dublava um dos personagens na atração.

Em meio a todo esse processo de separação, Sandy e Lucas contaram com a ajuda de um coach de relacionamentos, ligada à religião dos famosos, que foi chamada para socorrer o casal. Inclusive, a líder religiosa teria viajado junto com os dois para amenizar a situação que parecia irreversível.

Dois meses depois do anúncio oficial, Sandy e Lucas não deram entrada no divórcio e segundo a nossa fonte - que está muito próxima da família da cantora - nos contou, os dois teriam desistido de pôr um fim na união. O anúncio oficial, no entanto, não será feito agora devido a um compromisso profissional do cantor da Família Lima.