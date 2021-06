Disco inédito traz Tim Maia cantando seus hits românticos em espanhol

Tim Maia gravou canções em espanhol nos anos 1970, cujas fitas em processo de oxidação foram descobertas pelo filho (foto: Ivan Klingen/divulgação)

Tim Maia, morto aos 55 anos, em 1998, vítima de falência múltipla dos órgãos, deixou imenso vácuo no universo da MPB, muita saudade entre os fãs e um valioso acervo. Aos poucos, preciosidades escondidas no baú de relíquias do cantor e compositor se tornam públicas. As descobertas vêm sendo feitas por Carmelo Maia, de 46 anos, filho do cantor e compositor carioca e administrador do legado do pai. , morto aos 55 anos, em 1998, vítima de falência múltipla dos órgãos, deixou imenso vácuo no universo da, muita saudade entre os fãs e um valioso acervo. Aos poucos, preciosidades escondidas no baú de relíquias do cantor e compositor se tornam públicas. As descobertas vêm sendo feitas por Carmelo Maia, de 46 anos, filho do cantor e compositor carioca e administrador do legado do pai.





Gravado em 1970, o álbum traz Tim Maia em plena forma, brilhando com seu vozeirão e o suingue impressionante.

EMOÇÃO

Carmelo Maia conta que ficou sem ar ao ouvir as fitas, pois estavam ali as falas, o jeitão e a respiração de Tim – e também os erros de gravação. O material recebeu tratamento especial. Foi restaurado e remasterizado pelo engenheiro de som André Dias, que recorreu a soluções de engenharia muito específicas, com alto nível de complexidade, para restaurar partes perdidas e danificadas daquele conteúdo.





“Foram meses restaurando trecho a trecho de cada música. A manipulação era alta, complexa, para reconstruir a estrutura harmônica e distribuição especial, para que cada detalhe e toda a magia dos arranjos e da performance fosses percebidos”, explica André Dias.





A tecnologia alemã o ajudou a limpar ruídos. “Propositalmente, foram deixadas partes de conversas que vazaram das fitas”, informa o engenheiro de som.





“Yo te amo”, que homenageia Cassiano, parceiro e amigo de Tim Maia morto recentemente, foi gravada no estúdio Vitória Régia, contando com a participação de Fininho (baixo elétrico), Luiz Meio Quilo (guitarra), Cabeçote (vibrafone), Célio (piano e órgão), Mesquita, Doria e Cinara e Soninha Terremoto (backing vocal). Tim tocou violão, bateria e percussão, além de assinar os arranjos.

MPB

Em apenas 18 anos de carreira, o tijucano Tim Maia se tornou um dos personagens de maior representatividade da moderna MPB. Lançou 26 discos – 23 de estúdio (incluindo “Yo te amo”) e três gravados ao vivo.





Responsável pela introdução do funk e do soul no país, Tim emplacou canções que fazem sucesso até hoje – entre elas, “Do Leme ao Pontal”, “Gostava tanto de você”, “Me dê motivos”, “Não quero dinheiro”, “O descobridor dos sete mares” e “Vale tudo”, além dos hits presentes em seu disco em espanhol.





Canções dele foram gravadas por Roberto Carlos, Elis Regina e Marisa Monte, entre outras estrelas da MPB.

“YO TE AMO”

(foto: Vitória Regia/reprodução)

Nove faixas

Vitória Régia

Disponível nas plataformas digitais

Entrevista

Carmelo Maia

Administrador do acervo de Tim Maia

“Meu pai foi um cometa que passou”

(foto: Acervo pessoal)

Como era a sua relação com Tim Maia?

Com o Sebastião, uma relação normal entre pai e filho. Ele cobrava estudos, estudei em colégio de freiras, e, quando pôde, foi me buscar. Era um show à parte: parava o trânsito na Tijuca, era o momento dele comigo. Me amou da maneira dele. Quando descia no aeroporto Santos Dumont de madrugada, evidentemente, todos estavam dormindo, e a campainha era a sua voz. Todos sabiam que meu pai havia chegado. Com a voz do trovão, não deixava uma alma descansar.

A partir de que idade você passou a acompanhar o trabalho do seu pai?

Desde os 18 anos, quando comecei a fazer os borderôs dos show no Canecão.

O que mais consta do acervo do Tim, que está sob sua administração?

Tudo o que foi dele um dia está comigo. Desde as marmitas, quando ele era somente o “Tião Marmiteiro”, o cordão da foto do disco de 1970 e blusas dos shows às fitas masters. Enfim, um grande acervo.

Quando você garimpou o material de “Yo te amo”, o álbum recém-lançado?

Estava digitalizando parte do acervo, priorizei as fitas que estavam oxidando.

Qual foi a sua reação ao descobrir essas fitas?

Quando abriram os primeiros acordes, com grave e idioma diferentes, foi um misto de alegria e confusão na cabeça, pois eu sabia que ele tinha resgatado seus sonhos e projetos deixados na década de 1970. Costumo dizer que meu pai foi um cometa que passou, não deu para acompanhar. Hoje, ele ainda é muito à frente de sua época. Assim como levou os discos da “fase Racional” e nenhuma gravadora abraçou, não foi diferente com o álbum em espanhol. Deixou (o material) guardado por anos e mais tarde retomou com outra voz.

Havia mais canções além das lançadas em “Yo te amo”?

No quesito organização, em tudo dele não existe um padrão. Já encontrei música inédita na mesma master com outras canções que não tinham relação (com elas). O trabalho é de garimpo mesmo. Escutar uma a uma.

Como foi o trabalho do engenheiro de som André Dias, que restaurou o material?

Para trabalhar comigo, só posso estar munido dos melhores do mercado. Afinal, prestarei contas quando eu subir! Ninguém chega ao sucesso sozinho. André era um dos nomes cotados por sua especialidade em restaurar material analógico e delicado. Minha exigência foi de que ele não editasse, não fizesse recortes, que preservasse todos os erros das gravações, todo o ambiente criado pelo meu pai. Se tivesse esporro, deixasse. São registros que jamais teremos e de uma riqueza que só o gordinho mais simpático do Brasil sabia fazer.

Qual é a importância do compositor Cassiano, que morreu em 7 de maio, na obra de Tim Maia?

Cassiano foi de extrema importância e influência musical para o meu pai. Afinal, estamos diante de dois gênios que tiveram muitas coisas em comum: autores de clássicos da música romântica com temperos condimentados à la black music, amigos, negros, dois malucos-beleza. Tínhamos um encontro pré-agendado após a vacinação dele, mas Deus não quis.





CASSIANO, O MESTRE

(foto: André Arruda/divulgação)



O lançamento do novo disco de Tim Maia é homenagem ao cantor e compositor Cassiano (um dos parceiros mais importantes do carioca), que morreu em 7 de maio, aos





77 anos. Ele estava internado no Rio de Janeiro e há tempos apresentava a saúde debilitada – tirou um dos pulmões na década de 1970.





Cassiano se afastou dos palcos e da vida pública. Teve atritos com as gravadoras, que consideravam sua música pouco comercial, apesar dos hits que compôs.





Tim Maia gravou versões em espanhol de “Primavera” e “Eu amo você”, canções de Cassiano que projetaram o tijucano nacionalmente.





O paraibano, exímio instrumentista, é considerado um dos pioneiros da soul music brasileira. Também é autor de “Coleção” e “A lua e eu”, clássicos da música romântica.





FAIXAS





>> “Yo te amo”

Versão de “Eu amo você”, parceria de Cassiano e Silvio Roachel

>> “Fuiste tú”

Versão de “Você fingiu”, de Cassiano

>> “Risas”

Versão de “Risos”, parceria de Fábio e Paulo Imperial

>> “Azul color del mar”

Versão de “Azul da cor do mar”, balada de Tim Maia

>> “Coroné Antônio Bento”

Versão da parceria de João do Vale e

Luiz Wanderley

>> “Cristina”

Versão da parceria de Tim Maia e

Carlos Imperial

>> “Cristina nº2”

Versão da parceria de Tim Maia e

Carlos Imperial

>> “Padre Cícero”

Versão da parceria de Tim Maia

e Cassiano

>> “Primavera”

Versão da balada de Cassiano e

Silvio Roachel

