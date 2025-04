Marvin Gaye: álbum ao vivo de 1974 ganha reedição especial de 50 anos

Marvin Gaye Live!, um álbum de 1974 do saudoso Marvin Gaye (1939-1984) ganha em 2025 uma nova edição digital deluxe, reunindo a performance completa de Gaye no show de Oakland pela primeira vez. A versão digital deluxe, relançada pela Universal Music, via Motown Records, inclui quatro faixas raras: Flying High (In the Friendly Sky), Mercy Mercy Me (The Ecology), Come Get To This e Keep Gettin' It On.

Além da versão digital deluxe, a apresentação de áudio padrão da versão original de nove faixas também chega às plataformas digitais pela primeira vez. Ambas as versões são remasterizadas recentemente e estarão disponíveis em Dolby ATMOS.

Let's Get It On , lançado originalmente em 1973, foi o álbum mais vendido de Marvin Gaye e um dos mais vendidos da história da Motown. Em janeiro de 1974, ele fez seu primeiro show ao vivo de verdade em anos. Felizmente, tudo foi gravado. A apresentação resultante foi lançada em junho daquele ano e rapidamente alcançou o primeiro lugar na parada de álbuns de soul/R&B, ajudada em parte pela incrível interpretação de Gaye de Distant Lover, que mais tarde foi indicada ao Grammy.

O sucesso do show não estava garantido. Como reza a lenda, o show no Oakland Coliseum foi planejado com extrema rapidez. (O cantor havia se comprometido com uma data antecipada, mas desistiu, e a data remarcada não deixou muito tempo para se preparar.) A Rolling Stone relatou uma cena caótica nos bastidores do evento, com uma orquestra que nunca havia ensaiado na sala e um palco que só havia sido construído uma ou duas horas antes da apresentação. No entanto, quando Gaye finalmente subiu ao palco, todas as dúvidas se dissiparam.

"O retorno de Marvin Gaye não foi um show, foi um evento", escreveu um crítico no San Francisco Chronicle, "uma reunião do orgulho negro e observadores de estrelas".

Aquela noite no Coliseum, preservada no Marvin Gaye Live!, é um argumento tão bom quanto qualquer outro sobre o talento musical singular de Gaye.

Ouça o álbum:

