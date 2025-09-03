‘Wandinha ’traz Lady Gaga nos episódios finais da segunda temporada

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.



Enquanto a primeira temporada de “Wandinha” apostava no suspense em torno de quem seria o vilão, revelado apenas no desfecho, a segunda temporada da série apresenta um enigma inicial que é rapidamente solucionado e abre espaço para novas tramas. É também a primeira vez que o lançamento da série é dividido em duas partes, sendo a segunda disponibilizada a partir desta quarta-feira (3/9).



Se, por um lado, a divisão funciona como estratégia da Netflix para manter os assinantes engajados por mais tempo, por outro, parte do público considera que a experiência de assistir é prejudicada, já que o fluxo da história é interrompido.



A história retoma duas semanas depois de Wandinha libertar 46 pacientes de Willow Hill, uma instituição psiquiátrica de segurança máxima, que os primeiros episódios revelam ser também um local de experimentação de pessoas com habilidades sobrenaturais.



Ao final da primeira parte, paira a dúvida sobre o impacto desse ato na cidade de Jericho. Com a ajuda da polícia, no entanto, apenas três permanecem foragidos: Tio Chico (Fred Armisen), Tyler Galpin (Hunter Doohan) e um paciente de identidade secreta.



Dia dos Mortos

No quarto episódio, Wandinha (Jenna Ortega) termina inconsciente, após cair da janela do hospital durante uma luta com Tyler, seu ex-interesse amoroso que é revelado como o vilão. No Dia dos Mortos – feriado preferido da personagem – ela desperta do coma e recebe uma nova guia espiritual inesperada.



Ela segue enfrentando a perda de seu dom psíquico que começou a se desenvolver na primeira temporada. Porém, agora, descobre que, mais do que restaurá-lo, precisa compreender que as habilidades são ligadas aos seus laços familiares. Conflitos mal resolvidos com a mãe, Morticia (Catherine Zeta-Jones), interferem diretamente em sua capacidade.



A Família Addams mantém o protagonismo que funcionou muito bem na primeira parte, com a presença da protetora Morticia e o carisma cômico de Gomez (Luis Guzmán). Mãozinha e Tio Chico seguem formando uma dupla irresistível.



Entre os novos rostos da segunda temporada, a excêntrica Agnes, interpretada pela atriz Evie Templeton, de 16 anos, surge como uma das melhores inclusões no universo da série. A escolha do nome da personagem é uma homenagem a Agnes DeMille, bailarina e coreógrafa da Broadway, que circulava nos mesmos ambientes artísticos que Charles Addams, criador da Família Addams, nas décadas de 1950 e 1960.



Fã declarada da série, a atriz de cabelos ruivos revelou que assistiu à primeira temporada pelo menos três vezes ao lado da irmã. Assim como Jenna Ortega, que ficou conhecida por atuar sem piscar em diversas cenas, ela se destaca pela habilidade de expressar emoções apenas com os olhos.



Já a chegada de Lady Gaga como Rosaline Rotwood gerou ainda mais expectativa desde a divulgação do teaser da parte dois, quando sua voz surge ao fundo das imagens. A cantora e atriz se junta ao elenco no papel de uma professora da Escola Nevermore, descrita pelos produtores como “misteriosa e enigmática”. Caracterizada com longos cabelos platinados, ela aparece usando um vestido branco, o total oposto do visual da família Addams.



Cena da dança

O convite para a diva pop integrar a série surgiu após a icônica cena da dança de Wandinha, da primeira temporada, viralizar no TikTok em um vídeo editado com a faixa “Bloody Mary”, lançada por Gaga em 2011. Atentos à tendência, os criadores decidiram incorporá-la ao elenco.



Wandinha tem uma visão perturbadora da morte de Enid (Emma Myers), sua melhor amiga e, para piorar, nessa premonição a culpa recai sobre ela. Esse presságio se torna uma das principais ameaças a serem exploradas na parte 2. A tensão entre as duas amigas cresce ainda mais porque Enid se sente substituída por Agnes. O conflito entre as duas explode fomentado pela arrogância e prepotência de Wandinha, que insiste em agir sozinha.



A terceira temporada já está confirmada, e os fãs esperam que não demore tanto quanto a segunda – que levou quase três anos para ser lançada. Em números, a série ainda não alcançou o sucesso de audiência da primeira temporada, fato atribuído em parte à longa espera, que fez alguns espectadores perderem o interesse. Se resolver tudo o que começou a ser desenvolvido, Wandinha deve retornar mais madura, em paz com seus poderes e com suas relações.



“WANDINHA”

• A segunda metade da segunda temporada estreia nesta quarta-feira (3/9), na Netflix.