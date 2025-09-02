Ator de 'Transformers' está se preparando para o apocalipse há 15 anos

O ator Josh Duhamel, de 52 anos, trocou o ritmo acelerado de Los Angeles para investir em uma vida mais isolada. Há 15 anos, o astro de "Transformers", "Las Vegas" e "Ransom Canyon" começou a erguer uma cabana no interior de Minnesota (EUA).

Hoje, o refúgio é compartilhado com a esposa, Audra Mari, 31, o filho caçula, Shepherd, de 1 ano, e também com Axl, de 11 anos, fruto de seu relacionamento anterior com a cantora Fergie, 50.

Em entrevista à revista People, o ator revelou que batizou o espaço de "cabana do juízo final". Duhamel vem se preparando para eventuais catástrofes globais e estima estar "cerca de 70% pronto" para enfrentar um cenário de apocalipse. Ainda assim, admite que precisa melhorar algumas habilidades básicas.

"Eu poderia ser um caçador melhor, um pescador melhor. Poderia estocar um pouco mais de comida", disse Josh Duhamel.

A propriedade começou pequena, mas ao longo dos anos o ator adquiriu mais terras e transformou o local em uma base que afirma ser autossuficiente. Durante muito tempo, sua família viveu sem água encanada, luz elétrica ou facilidades modernas.





"A loja mais próxima fica a 64 quilômetros. Quando estamos lá, tudo gira em torno de cuidar uns dos outros, criar memórias e passar tempo de qualidade em família", disse Josh Duhamel.

Para Duhamel, o valor do retiro vai além da preparação para crises globais. Ele o enxerga como uma forma de "voltar ao básico", deixando para trás o excesso de tecnologia e distrações da vida urbana. O ator diz que sente uma vocação em paralelo à de ator, a de construir, consertar e reconectar-se à simplicidade.

"Eu amo atuar, mas sentia que precisava resgatar esse outro lado. As coisas básicas que muitas vezes esquecemos de valorizar", disse Josh Duhamel.