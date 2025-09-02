Assine
overlay
Início Cultura
Literatura

Madu Costa lança o livro 'Trança a trança', nesta terça (2/9)

Sessão de autógrafos começa às 19h, na Leitura do Pátio Savassi. Autora aborda a relação de menina com antepassados que viviam em quilombo mineiro

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
02/09/2025 04:00

compartilhe

Siga no
x
Ana Paula Sirino ilustrou o livro
Ana Paula Sirino ilustrou o livro "trança a Trança" crédito: Intrínseca/divulgação

“Trança a trança” (Intrínseca), livro infantil da escritora Madu Costa, será lançado nesta terça-feira (2/9), às 19h, na Leitura do Pátio Savassi (lojas 235 e 236, Avenida do Contorno, 6.061, São Pedro).

Ilustrada pela artista plástica Ana Paula Sirino, a história é inspirada nas vivências da autora, que cresceu no quilombo do Torra, em Sabinópolis, no Vale do Rio Doce.

Leia Mais

Sentada entre as pernas da avó Nica, a protagonista da história, uma garota, conhece a trajetória de seus antepassados, que se mistura aos padrões das tranças em seu cabelo, enquanto desenha no chão de terra do quintal.

O livro tem 32 páginas. Preço: R$ 59,90.

Tópicos relacionados:

lancamento livro quilombo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay