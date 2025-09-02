Madu Costa lança o livro 'Trança a trança', nesta terça (2/9)
Sessão de autógrafos começa às 19h, na Leitura do Pátio Savassi. Autora aborda a relação de menina com antepassados que viviam em quilombo mineiro
“Trança a trança” (Intrínseca), livro infantil da escritora Madu Costa, será lançado nesta terça-feira (2/9), às 19h, na Leitura do Pátio Savassi (lojas 235 e 236, Avenida do Contorno, 6.061, São Pedro).
Ilustrada pela artista plástica Ana Paula Sirino, a história é inspirada nas vivências da autora, que cresceu no quilombo do Torra, em Sabinópolis, no Vale do Rio Doce.
Sentada entre as pernas da avó Nica, a protagonista da história, uma garota, conhece a trajetória de seus antepassados, que se mistura aos padrões das tranças em seu cabelo, enquanto desenha no chão de terra do quintal.
O livro tem 32 páginas. Preço: R$ 59,90.