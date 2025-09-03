James Gunn confirma data de estreia e nome do novo 'Superman'

James Gunn divulgou nessa terça-feira (3/9) o título e a data de estreia da sequência de "Superman". Novo filme se chamará "Man of Tomorrow". O título, que em tradução livre significa "O Homem do Amanhã", também é o nome de uma série de HQs do Super-Homem publicadas entre 1995 e 1999.

Segundo Gunn, a estreia será em 9 de julho de 2027. Vale lembrar que a data de estreia no Brasil pode ser diferente.

James Gunn incluiu no anúncio uma imagem do Super-Homem com Lex Luthor. No desenho, o vilão veste o traje de guerra que criou nos quadrinhos para equiparar suas habilidades às do Super-Homem.

Gunn vai escrever o roteiro e dirigir a sequência. O primeiro filme faturou mais de US$ 611 milhões em bilheteria.