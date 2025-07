Superman quer surpreender o mundo no próximo dia 10

Após assumir a copresidência da DC Studios em 2022, ao lado de Peter Safran, o diretor James Gunn iniciou outra etapa da trajetória do estúdio de super-heróis, com o propósito de criar universo cinematográfico integrado similar ao da concorrente Marvel, para a qual ele dirigiu a trilogia “Guardiões da galáxia”.

O primeiro lançamento do DC Universo (DCU) será “Superman”, que chega aos cinemas brasileiros em 10 de julho. Em 23 de junho, o diretor James Gunn desembarcou no Brasil acompanhado dos atores David Corenswet e Rachel Brosnahan – que interpretam, respectivamente, Superman/Clark Kent e Lois Lane.

O Rio de Janeiro foi uma das sete cidades escolhidas para a turnê de pré-lançamento do elenco, a única da América Latina. Em coletiva à imprensa na Casa de Santa Teresa, Gunn revelou que o desejo de dirigir um filme sobre o Homem de Aço é antigo. Ele queria inaugurar a nova fase com o primeiro super-herói dos quadrinhos da DC, surgido em 1938.

“Comecei a escrever ‘Superman’ antes mesmo de ser contratado pela DC. Gravaríamos outros projetos primeiro, mas sabia que precisávamos de uma plataforma de lançamento para o DCU. O Superman é o super-herói original”, comentou o diretor.

No DCU, todos os personagens serão interpretados por novos atores, sucedendo a Ben Affleck, Gal Gadot e ao próprio Henry Cavill, que foi o Superman entre 2013 e 2017. O britânico surgiu com o manto do Homem de Aço pela última vez em 2022, na cena pós-créditos de “Adão Negro”, afirmando que voltaria a interpretar o personagem.

Cavill chegou a deixar o papel de Geralt de Rívia na série “The witcher” para se dedicar a novos filmes do Superman, mas foi descartado com a chegada de Gunn e Safran à empresa.

O americano David Corenswet, de 31 anos, que atuou em “Pearl” (2022) e “Twisters” (2024), vai assumir o primeiro protagonista de sua carreira. A nova Lois Lane, Rachel Brosnahan, é mais conhecida por interpretar a personagem principal da série “Maravilhosa Sra. Maisel”, do Prime Video.

Lex Luthor será vivido por Nicholas Hoult, conhecido por atuar em “O menu” (2022), “Nosferatu” (2024) e “Jurado nº 2” (2024).

Entre os eventos de divulgação do filme no Brasil, o 'Estado de Minas' participou da exibição exclusiva de 30 minutos do longa. Na primeira cena, Superman está ferido e caído na neve. Ele é resgatado por seu cachorro com superpoderes Krypto, que o leva até a Fortaleza da Solidão para se recuperar.

Corenswet comentou que começar a narrativa com Superman vulnerável é abordagem inédita do estúdio, o que contribuirá para conquistar o público. “Superman sempre foi muito criticado por ser difícil de se identificar (com as pessoas). No filme, demos ênfase à humanidade do personagem. Começamos com o Superman num lugar muito vulnerável e o veremos ganhar força”, disse o ator.

Parte do desenvolvimento do herói será vinculada a seu relacionamento com Lois Lane. A personagem de Rachel Brosnahan é mulher posicionada e, sobretudo, uma jornalista rigorosa.

Em uma das cenas, ela e Clark Kent estão em um encontro, que toma rumo inesperado quando ele sugere entrevista com o Superman. Lane aproveita a oportunidade para questioná-lo sobre as recentes polêmicas envolvendo a guerra e as decisões que o Homem de Aço tomou para contê-la.

O diretor James Gunn, a atriz Rachel Brosnahan e o ator David Corenswet durante entrevista coletiva sobre 'Superman' no Rio de Janeiro Warner Bros/divulgação

A atriz revelou que pesquisou muito para representar bem os profissionais da imprensa. “Sou nerd de pesquisas. Conversei com uma repórter que disse que se sentia entediada quando era criança e, ao crescer, ficou com curiosidade de conhecer os extremos da vida humana. Isso moveu muito o meu entendimento da Lois. Aprecio muito o trabalho que os jornalistas fazem. Ainda mais hoje, neste mundo em que vivemos.”

Planeta Diário

O longa terá núcleos variados ligados a heróis e vilões. Será possível acompanhar os pais adotivos de Clark Kent, seus colegas no jornal Planeta Diário e a equipe militarizada do arqui-inimigo Lex Luthor, além do grupo de super-heróis formado por Lanterna Verde (Nathan Fillion), Mulher-Gavião (Isabela Merced) e Senhor Incrível (Edi Gathegi).

As expectativas envolvendo o filme “Superman” são enormes, o que aumenta a responsabilidade do elenco. James Gunn precisará honrar o legado do herói, ao mesmo tempo em que convidará o público a mergulhar nesse novo universo. Abraçou a missão, mas sem perder o humor e o deboche que são sua marca registrada.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria