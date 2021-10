Filho de Clark Kent assume a identidade do herói e também ser um homem bissexual (foto: Reprodução/ DC) A nova série de quadrinhos do Superman vai explorar a sexualidade de um dos heróis mais clássicos e conhecidos do universo da DC Comics. Jon Kent, o novo Superman, será um homem bissexual , em informações reveladas pelo site IGN nesta segunda-feira (11/10).





LEIA MAIS 12:42 - 12/08/2021 Personagem Robin, de Batman, se assume LGBT+ em nova história da DC Comics O novo herói de 17 anos, filho de Clark Kent e Lois Lane, assume a identidade e as vestes de seu pai na série de HQs "Superman: Son of Kal-El", que abordará sua vida, desafios e o relacionamento com seu amigo Jay Nakamura, um hacker e ativista. O primeiro beijo do casal acontecerá na quinta edição da nova série, que será lançada oficialmente no dia 9 de novembro.





Tom Taylor, um dos roteiristas da DC comentou ao portal IGN sobre a revelação da sexualidade de Jon Kent. "Ao longo dos anos, nesta indústria, provavelmente não irá surpreendê-lo saber que personagens e histórias queer foram rejeitadas. Eu senti como se estivesse decepcionando as pessoas que eu amava cada vez que isso acontecia", declarou Tom Taylor.





Apesar de anos criando personagens ‘dentro do padrão’, Tom Taylor ressalta as mudanças internas e a importância da representatividade em novos heróis.





"Mas estamos em um lugar muito diferente e muito mais bem-vindo hoje do que éramos há dez, ou mesmo cinco anos. Quando me perguntaram se eu queria escrever um novo Superman para o Universo DC, eu sabia que substituir Clark com outro 'salvador branco puro' poderia ser uma oportunidade real perdida. Eu sempre disse que todo mundo precisa de heróis e todo mundo merece se ver em seus heróis. Hoje, Superman, o super-herói mais forte do planeta, está saindo do armário", completa Tom.