Pré-inscrições para Encontro Nacional do Movimento Bissexual estão abertas

1156

Evento antecederá o Dia Nacional do Orgulho Bissexual (foto: alicia_mb/Freepik) O Encontro, que será organizado pela Frente Bissexual Brasileira (FBB) acontecerá nos dias 22 e 23 de setembro, em Brasília, no Espaço Cultural Renato Russo. A pré-inscrição mapeará a demanda de pessoas disponíveis a participarem do evento presencialmente e pode ser feita de forma on–line até o dia 20 de agosto.





“Será um espaço de articulação política, troca de experiências, construção de redes de afeto e cuidado, objetivando potencializar as mudanças que realizamos e objetivamos”, diz a FBB sobre o evento.

Realizado no Mês da Visibilidade Bissexual e dias antes do Dia Nacional do Orgulho Bissexual, em 26 de setembro:









Clique aqui para acessar o formulário de pré-inscrição.





Programação





22 de setembro (sexta-feira)





10h - Mesa de abertura para tratar do tema: "Políticas Públicas para Pessoas Bissexuais no Brasil", com presença de ativistas bissexuais de diversas regiões do país, conselheiros municipais e estaduais, estudantes, profissionais das áreas de saúde, educação, cultura, parlamentares e representantes do executivo, para estimular a pluralidade de ideias e qualificar o debate.





14h - Abertura da exposião “Memória bissexual no Brasil”, que consiste em um conjunto de fotografias e outros registros gráficos que oferecem um panorama da visibilidade e da organização deste grupo no Brasil desde a década de 1980.





16h - Roda de acolhimento, atividade para troca e validação de experiências para pessoas bissexuais e monodissidentes, de modo que elas se sintam acolhidas e representadas, além de livres para expressar suas vivências sem julgamentos morais ou preconceitos. Atividade seguida de apresentação cultural performada por artistas bissexuais.





23 de setembro (sábado)





10h-12h Painel 1 - “Saúde BI” / “Enfrentamento a bifobia”: este painel tem esta questão como objetivo, com a participação de pessoas com trajetória de atuação com a saúde mental e integral, considerando a presença de pessoas bissexuais no campo e diferentes regiões.





14h-15h30 Painel 2 - “Intersecções da luta bissexual”: o segundo painel será representado pela Frente Bissexual Brasileira e demais ativistas e coletivos bissexuais, aprofundando o debate sobre as relações entre as questões bissexuais e outras dimensões sociais, como raça, educação, transgeneridade e deficiência.





15h30-15h55 - Coffee Break





16h-17h30 Painel 3 - “Caminhos do movimento bissexual brasileiro", momento de debate e reconhecimento da memória do movimento bissexual no Brasil, que vem atuando há pelo menos duas décadas, com representação da Frente Bissexual Brasileira e demais ativistas e coletivos bissexuais. Momento de lapidar a redação final da Carta de Brasília.





18h-19h30 Encerramento com a leitura da carta de Brasília, documento que sintetiza as discussões realizadas no Encontro, registrando as principais reivindicações do movimento bissexual nacional hoje. Atividade seguida de apresentação cultural performada por artistas bissexuais.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.