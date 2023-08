Campanha pede proteção das pessoas trans no uso dos banheiros

1156

Para pessoas trans, o direito de usar o banheiro é quase como um privilégio e, em meio a casos de transfobia, discussão fica cada vez mais relevante (foto: Vectonauta/Freepik) Após oito anos, o Supremo Tribunal Federal (STF) deve voltar a analisar o processo sobre o uso seguro de banheiros por pessoas trans e travestis. Criado pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais, o abaixo-assinado batizado de ‘STF, libera meu xixi visa pedir que as identidades de gênero sejam respeitadas em todos os espaço.





A última vez que a discussão veio à tona no Supremo Tribunal Federal (STF) foi em 2015, após a repercussão nacional do caso de uma mulher trans retirada de um banheiro feminino em um shopping em Santa Catarina. Depois disto, o STF começou a analisar um processo sobre a possibilidade de indenização por danos morais a pessoas trans e travestis que sejam impedidas de utilizar o banheiro do gênero com o qual se identificam.

No entanto, agora há a possibilidade real de que o processo seja liberado para que o julgamento pelo STF continue.





O abaixo-assinado pode ser acessado aqui



Transfobia nos banheiros

No início de 2020, Lanna Hellen, foi impedida por um segurança de usar o banheiro em um dos shoppings de Maceió (AL).









Também em 2020, a atriz e cantora Linn da Quebrada contou, em entrevista a Pedro Bial, que ‘já segurou muito xixi’ para evitar sofrer transfobia na hora de usar um banheiro público: “Não queria que ir ao banheiro fosse uma luta”.





Em março deste ano, a funcionária pública Jhully Carla de Sousa foi vítima de transfobia ao tentar usar o banheiro feminino da Prefeitura de Crato, munícipio que fica localizado no Cariri cearense.





Jhully estava junto a uma amiga cisgênero. O guarda municipal exigiu que ela fosse ao banheiro masculino e pediu que somente a colega dela entrasse na ala feminina.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.