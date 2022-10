Linn da Quebrada é eleita "Mulher do Ano" no Prêmio Geração Glamour 2022

Linn da Quebrada recebe o Prêmio Geração Glamour na categoria "Mulher do Ano" (foto: Reprodução/Instagram)



Linn da Quabrada foi eleita nessa segunda-feira (24/10) a “Mulher do Ano” no Prêmio Geração Glamour 2022, evento que destaca mulheres que contribuem para a inovação em diversas áreas como moda, beleza, ciência, tecnologia. Além de conquistar um dos prêmios mais importantes da noite, Linn também foi apresentadora do evento, que voltou ao formato presencial após dois anos devido à pandemia de Covid-19.



O prêmio vem como reconhecimento de sua trajetória como cantora, compositora, apresentadora, atriz, ativista, em especial na luta pelos direitos das pessoas trans. Sua passagem pelo Big Brother Brasil, como primeira travesti a participar do reality, foi marcada por representatividade e falar potentes sobre sua vivência.





Linn recebeu o prêmio das mãos de Juliette, vencedora da categoria em 2021, e Sabrina Sato invadiu o palco comemorando: “Ela merece!”.





“Ela promoveu uma revolução na nossa vida com sua garra, doçura e cada uma de suas falas. Insiste em repetir que a arte salvou a sua vida, mas a sorte é nossa de prestigiar sua grandeza”, declarou Juliette ao entregar o prêmio.





Além disso, o evento premiou um total de 11 mulheres negras com o Prêmio Geração Glamour 2022, como Tasha e Tracie na categoria “Cantora revelação”, Nina da Hora na categoria “Elas no Tech”, Giovanna Heliodoro na categoria “Influenciadora com Causa” e Ludimilla na categoria “Cantora”.