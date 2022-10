Visando incentivar e reconhecer talentos negros, estão abertas as inscrições para a terceira edição prêmio Solano Trindade até o dia 04 de novembro, que irá selecionar três peças de estudantes e professores negros de escolas de teatro de todo o Brasil para serem publicados em livros em 2023, no formato impresso e digital.

Para realizar a inscrição os candidatos precisam ser brasileiros ou estrangeiros com residência regular no Brasil, maiores de 18 (dezoito) anos e autodeclarados afrodescendentes, possuir vínculo com cursos de artes cênicas, em escolas ou universidades, ou terem concluído seus estudos em no máximo três anos. Além disso, a peça precisa ser um texto original, inédito, em português, não editado e não encenado profissionalmente.