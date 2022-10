Programa prepara negros e indígenas para pós-graduação no exterior

Programa Alcance auxilia pessoas negras e indígenas a ingressarem em cursos de pós graduação e mestrado no exterior (foto: Junny Sema)

Estão abertas as inscrições para o Programa Alcance, iniciativa que tem como objetivo preparar pessoas negras, pardas e indígenas para ingressarem em cursos de pós-graduação e mestrado no exterior. O foco é que cada vez mais brasileiros negros e indígenas ingressem em universidades mundialmente renomadas, como Harvard, Stanford, Cambridge, Oxford entre outras.



Cada ciclo tem a duração de dois anos e é realizado no formato on-line para todo o Brasil. O interessado precisa ter graduação completa ou estar em processo de conclusão. A inscrição deve ser feita até 28 de novembro de 2022.



Representatividade no exterior

O Programa Alcance surgiu a partir da análise de que poucos brasileiros negros e indígenas representam o Brasil nas universidades no exterior devido à falta de oportunidades. Dessa forma, a iniciativa prepara esses profissionais para terem mais chances de serem aceitos pelas universidades visando promover equidade racial e econômica no acesso a programas de pós-graduação e mestrado em algumas das melhores universidades do mundo.





Uma vez qualificado em uma universidade de renome mundial, o profissional negro ou indígena terá mais competitividade em seu ramo de atuação, com maior possibilidade de conquistar altos cargos em empresas e assim promover a igualdade racial no mercado de trabalho e na sociedade brasileira.





Serviço Programa Alcance

Inscrição pelo link: https://www.programaalcance.org/inscreva-se

Período de inscrição: até 28 de novembro de 2022

Pré-requisitos: Brasileiros pretos, partos ou indígenas que já concluíram ou estão no processo de conclusão da graduação