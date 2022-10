Pai denuncia racismo contra filho de 10 anos durante jogo de futebol

Pequeno estava jogando no gol quando foi alvo de ofensas racistas (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)

O pai de um menino de 10 anos denunciou que o filho foi vítima de racismo durante uma partida de futebol em um clube no bairro Santa Amélia, Região da Pampulha, no sábado (22/10).

Segundo o pai do garoto, as pessoas que assistiam ao jogo e atletas do outro time chamaram a criança de macaco e bob esponja preto, referindo-se ao cabelo afro do menino.

“Ele tem apenas 10 anos, é negro e usa cabelo afro. Isso não pode ser motivo para ser humilhado dessa forma. Racismo contra uma crianças é inadmissível”.

De acordo com o pai da criança, assim que ele se deu conta do que estava acontecendo, acionou a Polícia Militar. Quando os militares chegaram, quase todos os envolvidos já tinham ido embora.

“Somente uma senhora havia ficado e ela já estava até com advogado”.

A família foi levada para uma delegacia da Polícia Civil e prestou queixa. O caso foi registrado como injúria.

“Eu, como pai, não sei como mostrar para o meu filho que ele foi a vítima, uma vez que todos que o ofenderam e humilharam saíram sem punição. Tenho medo de isso virar um trauma e ele desistir de jogar futebol”.



A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o clube onde o crime aconteceu, mas ainda não obteve retorno.