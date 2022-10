Cantor Seu Jorge foi ofendido durante show no Rio Grande do Sul (foto: JOHN MACDOUGALL)

Vazou na noite desta terça-feira (18/10) um áudio de Paulo José Kolberg Bing, presidente do clube Grêmio Náutico União (GNU), em Porto Alegre-RS, no qual atribui os xingamentos a Seu Jorge durante show no recinto às roupas usadas pelo cantor e a um suporto gesto de "L", alusivo ao candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Bing confirmou a autoria da mensagem gravada no domingo (16/10). Vazou na noite desta terça-feira (18/10) um áudio de Paulo José Kolberg Bing, presidente do clube Grêmio Náutico União (GNU), em Porto Alegre-RS, no qual atribui os xingamentos a Seu Jorge durante show no recinto às roupas usadas pelo cantor e a um suporto gesto de "L", alusivo ao candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Bing confirmou a autoria da mensagem gravada no domingo (16/10).





"Eu tô bastante chocado com o que está saindo na mídia, a gente vê claramente que a esquerda quis criar um incidente com relação a esse show. Fiquei chocado com o jeito que o nosso artista chegou, porque o material de divulgação que nos forneceram era o Seu Jorge com um terno. Ele chegou com aquele moletom não sei por que, meio que dissociado ao clima do evento".









"No contrato que eu fiz com a produtora e com ele ficou bem claro que era vedada qualquer apologia política durante o show. E me parece que, depois, ele fez um sinal político ali, de um L (...) Foi uma falta de decoro dele com o público, da maneira como ele veio trajado, que não era adequado para um artista e, depois disso, fumado no palco, e me disseram que era uma outra substância", disse Paulo Bing.





"Então eu tô pensando em acionar as clausulas do contrato com relação ao nosso artista, infelizmente. Eu tô pensando também em, não pedir censura, que é o caso da esquerda que gosta de fazer, mas sim vou usar os meios legais de processar os difamadores desse episódio, porque eles merecem ser processados", complementou.





Bing finaliza o relato com a promessa de averiguar a cronologia dos fatos e verificar se houve racismo por parte dos associados. Segundo ele, não haverá tolerância a esse tipo de crime, e os agressores serão devidamente responsabilizados.





Relembre o caso





Na sexta-feira (14/10), Seu Jorge se apresentou no Grêmio Náutico União (GNU), em Porto Alegre. Ao final do show, ele foi atacado com xingamentos como "negro vagabundo", "safado", além de sons de macaco. Por isso, decidiu não voltar ao palco para um "bis".





O cantor divulgou um vídeo na segunda-feira (17/10) se posicionando sobre o que houve no show e afirmando ter sido alvo de "muito ódio gratuito e muita grosseria racista".





"Ao povo negro do Rio Grande do Sul e de toda a região do Sul, quero dizer que amo todos vocês, e admiro, respeito. E digo também que estamos mais unidos do que nunca e que vamos vencer essa guerra que segrega o nosso povo à miséria e à falta de oportunidade no Brasil", disse o cantor.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Arruda