Humorista é vítima de racismo e ameaçado com faca e garrafa por vizinhos

Entenda o caso

Eddy Júnior, músico, youtuber e humorista, usou sua conta no Instagram no dia 18/10 para postar um vídeo onde registra uma vizinha branca proferindo xingamentos a ele e se recusando a usar o mesmo elevador que o artista. É possível ouvir a mulher dizer as frases racistas. "Tive que ficar dentro da minha casa sofrendo ameaça de morte e calúnias sobre mim novamente por ser preto", escreveu o artista em publicação na rede social.





Após a repercussão do vídeo, o portal G1 divulgou nesta quarta-feira (19/10) imagens obtidas do sistema de segurança do condomínio que mostram a vizinha e seu filho batendo à porta de Eddy com uma garrafa e facas.



A primeira situação foi registrada na madrugada do dia 1º de setembro deste ano e mostra um homem com uma faca na mão batendo à porta do humorista e demonstrando nervosismo. Em certo momento, ele chuta a porta, brinca com a faca e chega a dar facadas na parede. Funcionários do prédio aparecem pouco depois e conversam com Eddy.



Em 7 de setembro, também de madrugada, a vizinha aparece acompanhando o filho até a porta de Eddy e segura uma garrafa. Eles batem á porta e logo vão embora. Novamente funcionários do prédio chegam ao corredor.



