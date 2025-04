Raul Gil bate o martelo e toma decisão sobre volta à TV aberta

O apresentador Raul Gil, aos 87 anos, colocou um ponto final nas especulações sobre seu futuro na televisão. Após décadas de sucesso nos principais canais do país, ele decidiu trilhar um novo caminho e, para a surpresa de muitos, ele não passa mais pelas emissoras tradicionais.

O próprio filho do comunicador, Raul Gil Júnior, revelou que a família já está envolvida em uma nova empreitada, mas longe das grades da TV aberta. “Estamos envolvidos em um projeto em nossos canais nas redes digitais. Logo teremos novidades. Mas [será algo] nas redes digitais, não mais nos canais abertos de televisão. O mercado tem mudado muito e nós construímos um caminho vencedor no YouTube, desde 2013, com o Canal do Vovô Raul, que tem mais de 6 milhões de inscritos”, afirmou.

Nos bastidores, rumores apontavam que o apresentador poderia estar negociando com a RedeTV!, mas essa possibilidade foi completamente descartada. “Tudo que está saindo a respeito da RedeTV! não passa de boato. A questão de nós estarmos procurando patrocinador para um possível programa na RedeTV! é boato”, garantiu Raul Gil Júnior ao Splash.

