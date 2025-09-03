Ex-The Voice Brasil morre aos 39 anos

O cenário musical brasileiro amanheceu em luto nesta quarta-feira (3) com a morte de Elias Moreira, cantor que ficou conhecido por sua participação no The Voice Brasil em 2013. Ele tinha 39 anos e faleceu em Manaus. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Natural de Boa Vista, Elias se mudou para a capital amazonense em 2011 e levava com orgulho a representatividade da região Norte. Sua passagem pelo reality foi marcada pela interpretação de Human Nature, clássico de Michael Jackson, durante as audições às cegas.





A trajetória no The Voice Brasil

Na apresentação, Elias conquistou logo de início Lulu Santos, que virou a cadeira antes dos demais jurados. Em seguida, todos os técnicos se encantaram com sua voz, e o cantor acabou escolhendo integrar o time de Carlinhos Brown.

Sua performance segue lembrada por fãs como uma das mais emocionantes da segunda temporada do programa, reforçando seu talento e carisma.

O que aconteceu antes da morte?

Segundo familiares, Elias passou mal na noite de terça-feira (2) e foi levado ao Hospital 28 de Agosto, em Manaus. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu. Até agora, não há informações oficiais sobre a causa da morte.

As publicações mais recentes do cantor receberam inúmeras manifestações de carinho, reforçando o legado deixado por sua voz e sua trajetória no palco do The Voice Brasil.