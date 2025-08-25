Argentina plagiou Chico Buarque e Gilberto Gil? Compare as músicas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os ícones da Música Popular Brasileira Gilberto Gil e Chico Buarque notificaram a gravadora de Paz Lenchantin, ex-baixista e vocalista da banda americana Pixies, por suposto plágio da melodia de “Cálice”. No último dia 18, a argentina lançou “Hang Tough”, apontada como semelhante a “Cálice”, gravadapelos compositores em 1979. A notificação foi feita por meio da Sony Publishing.

“Hang Tough” faz parte do álbum solo “Triste”, primeiro trabalho de Lenchantin desde sua saída do Pixies. No YouTube, ouvintes brasileiros apontaram semelhanças com a canção de Gil e Chico.

“Isso é plágio de Cálice, de Chico Buarque”, escreveu um internauta. “Não é possível que uma pessoa achou que fosse usar uma das músicas brasileiras mais famosas e ninguém notaria. Bem que falam que os argentinos acham que são europeus, até pegam o que não é deles e usam como se fosse”, disse outro.

No videoclipe, a descrição informa que a faixa foi “escrita por Paz Lenchantin”. A canção é o primeiro single do álbum Triste, que será lançado em 17 de outubro e traz 12 faixas com influências do folk latino e do rock americano. A artista assina todas as composições, e a mixagem ficou a cargo de Chris Coady (Beach House, Yeah Yeah Yeah’s). A faixa “Hang Tough” conta ainda com participações de Josh Freese (bateria) e Troy Van Leeuwen (guitarra), ex-colegas de Lenchantin na banda A Perfect Circle.

“Eu tive que fazer este disco sozinha não para provar nada, mas para ter fé de que a música poderia me nutrir de volta”, comentou a musicista em seu site oficial.

Quem é a cantora acusada de plágio por Chico Buarque e Gilberto Gil?

Nascida em Buenos Aires em 1973, Paz Lenchantin mudou-se para os Estados Unidos aos quatro anos e construiu uma carreira de mais de três décadas. Tocou em bandas como A Perfect Circle, The Entrance Band e Zwan, projeto liderado por Billy Corgan (Smashing Pumpkins), além de colaborar com grupos como Queens of the Stone Age e Silver Jews.

A Justiça do Rio determinou a suspensão da música "Million Years Ago", da britânica Adele, por considerar que ela plagiou a canção "Mulheres", de Toninho Geraes, popularizada por Martinho da Vila nos anos 1990. reprodução/instagram A decisão, emitida pela 6ª Vara Empresarial, ordenou a retirada da faixa de plataformas como Spotify e YouTube, com multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento. Reet Talreja Unsplash Toninho pede indenização de R$ 1 milhão por danos morais, além de direitos autorais retroativos desde o lançamento da música, em 2015. freepik jcomp A sentença destacou provas técnicas, como análises sonoras e pareceres de especialistas, além da similaridade reconhecida pelo próprio juiz ao ouvir as músicas. reprodução instagram @adele A ausência de resposta às notificações extrajudiciais enviadas por Toninho também foi apontada. A medida vale internacionalmente, baseada na Convenção de Berna, que protege obras artísticas. Raven B. Varona/Divulgação "Começo a sentir o gosto de Justiça. Porque fica parecendo que o nosso país, nossos músicos, nossas obras estão a mercê de qualquer um pra chegar e fazer bagunça, fazer o que quiser, usar a abusar", afirmou Toninho. reprodução/facebook Apesar do litígio, o compositor disse estar aberto ao diálogo para um possível acordo com a diva britânica. divulgação Acusações de plágio são relativamente comuns no universo musical. Veja outros casos que tiveram grande repercussão na mídia! Ylanite Koppens - pixabay Miley Cyrus: Em setembro/24, a cantora foi processada por supostamente plagiar Bruno Mars na canção “Flowers”, música que rendeu dois prêmios Grammy à norte-americana em 2023. Reprodução/Youtube Detentora de parte dos direitos autorais sobre a obra de Bruno Mars, a Tempo Music Investments sustenta que “Flowers” contém trechos e elementos da música “When I Was Your Man”, gravada em 2013 pelo cantor. Reprodução/Youtube “É inegável, com base na combinação e no número de semelhanças entre as duas gravações, que ‘Flowers’ não existiria sem ‘When I Was Your Man’”, diz o texto do processo. Reprodução/Instagram @mileycyrus Taylor Swift: Em outro caso, a cantora Taylor Swift, autora de "Shake It Off" (ao lado de Max Martin e Shellback), foi acusada de copiar trechos de “Playas Gon’ Play”, de Sean Hall e Nathan Butler, lançada pelo grupo 3LW em 2001. Reprodução/@taylorswift Led Zeppelin: A Banda Led Zeppelin assumiu dois plágios, passando a incluir os nomes dos compositores originais nas músicas: "Whole lotta love" derivou de "You need love", de Willie Dixon; e "The Lemon Song" inspirou-se em "Killing Floor", de Howling Wolf. reprodução/@ledzeppelin O Led Zeppelin também já foi acusado de plagiar "Taurus", da banda Spirit, na clássica "Stairway to Heaven", do disco "Led Zeppelin IV" (1971). Paul Hudson wikimedia commons Wesley Safadão: O cantor Wesley Safadão foi acusado de plágio por Jonas Alves pela música "Vaqueirinha Maltrata", mas ganhou a causa em abril/24. Jonas alegava ser autor da música, sem ter recebido pela composição. @safadoesdorj Rod Stewart: O britânico foi condenado a pagar indenização a Jorge Benjor por plagiar "Taj Mahal" na faixa "Da Ya Think I'm Sexy?". O dinheiro foi para o Unicef. Anos mais tarde, Rod confessou o plágio, mas disse que foi "inconsciente". Jakub Janecki wikimedia commons Radiohead: A banda Radiohead viveu os dois lados da moeda. Acusou Lana Del Rey de plagiar "Creep" na canção "Get Free". As partes fizeram acordo. Mas "Creep" era plágio de "The Air I Breathe", dos Hollies. O Radiohead teve que incluir os autores originais nos créditos. @radiohead Kaoma: O grupo foi acusado de plagiar "Chorando se Foi" (versão de "Llorando Se Fue"), de José Ari, na música "Lambada". Era tão parecida que a própria vocalista do Kaoma, Loalwa, assumiu que era "mais que plágio", era "mão grande". Reprodução - YouTube Almeida Junior Locutor Roberto Carlos: O "rei" perdeu uma ação de plágio movida por Sebastião Braga. "O Careta", gravado por Roberto em 1987, parecia a canção "Loucuras de Amor". A música precisou foi retirada do catálogo. reprodução/instagram @robertocarlosoficial Black Sabbath: Em 1973, o riff de "Sabbath Bloody Sabbath", da Black Sabbath, foi considerado plágio de "What to do", de Vanusa, canção lançada meses antes pela cantora paulista. Divulgação O guitarrista Tony lommi admitiu que à época sofreu com "bloqueios criativos" pelo uso de drogas e entrou em pânico sem compor, mas não fez nenhuma referência à música da brasileira. wikimedia commons The wizard95 The Beatles: A música “Come Together”, de John Lennon, se inspirou em "You can't catch me", de Chuck Berry. Paul McCartney admitiu que ele e Lennon gostaram da canção e tentaram mudar o ritmo. Mas o caso foi para a justiça e houve acordo entre as partes. Vern Barchard - domínio público George Harrison: O maior sucesso solo de George Harrison, "My Sweet Lord", é igual a "He's so Fine", do grupo The Chiffons. Harrison alegou não ter sido intencional, mas pagou indenização pelo plágio. @georgeharrisonofficial Ed Sheeran: O ruivinho britânico fez acordo com Martin Harrington e Thomas Leonard, autores de "Amazing", após acusação de copiar 39 notas na música "Photograph". Harald Krichel - wikimedia commons Justin Timberlake: O cantor pop foi acusado pela trupe do Cirque du Soleil de imitar a canção "Quidam", usada em espetáculo, na música "Don't Hold The Wall", do álbum "The 20/20 Experience". Gage Skidmore wikimedia commons One Direction: A banda foi acusada de plágio no refrão de "Drag Me Down" pelo compositor Anir Shaheed-Edwards, o Bravo. Ele afirmou que o single é idêntico a "All My Life", de sua autoria. Mary Moline wikimedia commons Demi Lovato: A cantora foi acusada de copiar a música "Infinity Guitars", do grupo Sleigh Bells. A banda disse que a música "Stars" tem a combinação de bumbo e palmas e o tempo idênticos ao do hit de sua autoria. Justin Higuchi wikimedia commons Nirvana: Os riffs de "Come As You Are", do Nirvana, se assemelham aos de "Eighties", da banda Killing Joke. Kurt Cobain reconheceu o plágio e o caso foi parar na justiça. Mas, Cobain morreu em 1994 e a banda retirou o processo. Reprodução de vídeo YouTube/Nirvana Treyce: Em maio de 2023, o hit "Lovezinho", da Treyce, foi retirado do ar após uma acusação de plágio feito pela cantora e compositora Nelly Furtado, alegando ser a mesma melodia de "Say It Right". Reprodução Instagram Voltar Próximo

A maior projeção da carreira veio quando ela se tornou baixista do Pixies, banda influente do rock alternativo formada no fim dos anos 1980. Ela ingressou no grupo em 2014 e gravou três álbuns: “Head Carrier” (2016), “Beneath the Eyrie” (2019) e “Doggerel” (2022). Paz deixou a banda para se dedicar a projetos solo — segundo ela, uma decisão inesperada. Ela já tinha dois álbuns solo, lançados antes da passagem pelo Pixies: Yellow My Skycaptain (2000) e Songs for Luci (2006).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em 2023, o rapper Tyler, the Creator pediu desculpas a Gilberto Gil por usar a música “Duplo Sentido” sem autorização do compositor. A trilha foi usada em uma propaganda da marca de roupas GOLF le FLEUR, do artista norte-americano. Ele também teve que pagar uma indenização de US$ 50 mil (cerca de R$ 250 mil) ao brasileiro pelo uso indevido da faixa.

Qual a história de ‘Cálice’?