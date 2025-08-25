Argentina plagiou Chico Buarque e Gilberto Gil? Compare as músicas
Paz Lenchantin, ex-baixista e vocalista da banda Pixies, lançou a música "Hang Tough", apontada como semelhante a "Cálice", sucesso de Chico e Gil
Os ícones da Música Popular Brasileira Gilberto Gil e Chico Buarque notificaram a gravadora de Paz Lenchantin, ex-baixista e vocalista da banda americana Pixies, por suposto plágio da melodia de “Cálice”. No último dia 18, a argentina lançou “Hang Tough”, apontada como semelhante a “Cálice”, gravadapelos compositores em 1979. A notificação foi feita por meio da Sony Publishing.
“Hang Tough” faz parte do álbum solo “Triste”, primeiro trabalho de Lenchantin desde sua saída do Pixies. No YouTube, ouvintes brasileiros apontaram semelhanças com a canção de Gil e Chico.
“Isso é plágio de Cálice, de Chico Buarque”, escreveu um internauta. “Não é possível que uma pessoa achou que fosse usar uma das músicas brasileiras mais famosas e ninguém notaria. Bem que falam que os argentinos acham que são europeus, até pegam o que não é deles e usam como se fosse”, disse outro.
No videoclipe, a descrição informa que a faixa foi “escrita por Paz Lenchantin”. A canção é o primeiro single do álbum Triste, que será lançado em 17 de outubro e traz 12 faixas com influências do folk latino e do rock americano. A artista assina todas as composições, e a mixagem ficou a cargo de Chris Coady (Beach House, Yeah Yeah Yeah’s). A faixa “Hang Tough” conta ainda com participações de Josh Freese (bateria) e Troy Van Leeuwen (guitarra), ex-colegas de Lenchantin na banda A Perfect Circle.
“Eu tive que fazer este disco sozinha não para provar nada, mas para ter fé de que a música poderia me nutrir de volta”, comentou a musicista em seu site oficial.
Quem é a cantora acusada de plágio por Chico Buarque e Gilberto Gil?
Nascida em Buenos Aires em 1973, Paz Lenchantin mudou-se para os Estados Unidos aos quatro anos e construiu uma carreira de mais de três décadas. Tocou em bandas como A Perfect Circle, The Entrance Band e Zwan, projeto liderado por Billy Corgan (Smashing Pumpkins), além de colaborar com grupos como Queens of the Stone Age e Silver Jews.
A maior projeção da carreira veio quando ela se tornou baixista do Pixies, banda influente do rock alternativo formada no fim dos anos 1980. Ela ingressou no grupo em 2014 e gravou três álbuns: “Head Carrier” (2016), “Beneath the Eyrie” (2019) e “Doggerel” (2022). Paz deixou a banda para se dedicar a projetos solo — segundo ela, uma decisão inesperada. Ela já tinha dois álbuns solo, lançados antes da passagem pelo Pixies: Yellow My Skycaptain (2000) e Songs for Luci (2006).
Em 2023, o rapper Tyler, the Creator pediu desculpas a Gilberto Gil por usar a música “Duplo Sentido” sem autorização do compositor. A trilha foi usada em uma propaganda da marca de roupas GOLF le FLEUR, do artista norte-americano. Ele também teve que pagar uma indenização de US$ 50 mil (cerca de R$ 250 mil) ao brasileiro pelo uso indevido da faixa.
Qual a história de ‘Cálice’?
- Mais do que uma grande canção, “Cálice” faz parte da história do Brasil;
- A música foi composta por Gilberto Gil e Chico Buarque em 1973, e se tornou um símbolo da resistência contra a censura da ditadura militar no Brasil;
- O título faz referência ao cálice de Cristo e ao jogo de palavras com “cale-se”;
- “Quando cantamos o refrão, Chico percebeu a ambiguidade da palavra e a associou a ‘cale-se’, introduzindo o sentido da censura”, contou Gil em um post nas redes sociais;
- No dia 11 de maio de 1973, durante um evento da Polygram, os artistas tentaram apresentar a canção, mas tiveram os microfones desligados por fiscais a mando da censura;
- A música só foi lançada oficialmente em 1978, no álbum “Chico Buarque”, se consolidando como um dos maiores clássicos da MPB.