‘Anora’: atriz acusa diretor Sean Baker de ter plagiado projeto de 2016

Uma cena ocorrida durante à entrega do prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Oscar chamou a atenção das redes sociais. Reprodução do Youtube Canal ITV

O ator Kieran Culkin venceu a estatueta pelo filme "A Verdadeira Dor" (2024) e subiu ao palco para fazer o discurso. reprodução

Enquanto isso, Jeremy Strong, que foi indicado por sua atuação em "O Aprendiz" (2024) e trabalhou junto com Culkin na série "Succession" (2018-2023), acompanhava da primeira fileira. Reprodução do Youtube Canal ITV

Na série da HBO, eles interpretavam os irmãos Roman (Kieran Culkin) e Kendall Roy (Jeremy Strong). Divulgação

Durante seu discurso, Culkin elogiou o colega, chamando-o de "maravilhoso" em "O Aprendiz", mas muitos espectadores nas redes sociais se comoveram com as expressões "sofridas" de Strong ao longo da fala. Reprodução do Youtube Canal Access Hollywood

“O que Jeremy Strong faz em ‘O Aprendiz’ é absurdo. Ele merecia todos os prêmios que foram para o Culkin”, escreveu um usuário nas redes. gdcgraphics/Wikimédia Commons

Nascido em 25 de dezembro de 1978, em Boston, Massachusetts, Jeremy Strong estudou teatro na Universidade Yale. Reprodução do Instagram @jeremystrongupdates

Depois, continuou sua formação na Royal Academy of Dramatic Art (RADA), em Londres, e no Steppenwolf Theatre Company, em Chicago. Jay Dixi/Wikimédia Commons

Sua abordagem meticulosa e comprometida com a atuação, muitas vezes envolvendo métodos profundos de preparação, o tornou um ator respeitado mas também controverso. Reprodução do Instagram @jeremystrongupdates

Durante a exibição de "Succession", o veterano Brian Cox, que interpretava Logan Roy na série, criticou publicamente os métodos usados por Strong. divulgação/hbo

"[A atuação de método] Não é algo bom para o elenco. Ela cria hostilidade. Isso é um problema", disparou Cox na época. Reprodução/HBO

Após se formar na Yale School of Drama, Jeremy Strong começou a atuar em peças de teatro, ganhando reconhecimento por suas performances emocionalmente carregadas. Reprodução do Instagram @jeremystrongupdates

Sua transição para o cinema e a televisão ocorreu de forma gradual. Em 2008, participou dos seus dois primeiros longas da carreira: "Humboldt County" (foto) e "Fim dos Tempos". - Divulgação

Porém, foi a partir de sua participação no filme "Lincoln" (2012), dirigido por Steven Spielberg, que sua carreira deu um salto. Ele interpreta John George Nicolay, secretário particular do presidente Abraham Lincoln. reprodução

O papel ajudou a consolidar sua presença em Hollywood e abriu portas para outros projetos significativos em filmes como "A Hora Mais Escura" (2012 - foto), "O Juiz" e "Selma: Uma Luta Pela Igualdade", ambos de 2014. reprodução

Outros filmes relevantes da carreira de Strong foram: "A Grande Aposta" (2015), "Detroit em Rebelião" (2017), "A Grande Jogada" (2017 - foto) e "Os 7 de Chicago" (2020), todos bem avaliados pela crítica. Divulgação

No entanto, foi com a série "Succession" (2018-2023), da HBO, que Jeremy Strong alcançou o auge de sua carreira e conquistou reconhecimento global. Divulgação

Ele interpretou Kendall Roy, o filho problemático e ambicioso de um magnata da mídia (Logan Roy), em uma atuação que foi amplamente aclamada pela crítica e pelo público. reprodução/hbo

Sua interpretação lhe rendeu um Emmy de Melhor Ator em Série Dramática em 2020, além de outras duas indicações em 2022 e 2023. Reprodução do Instagram @jeremystrongupdates

Em "O Aprendiz" (2014), Strong interpreta o controverso advogado e mentor de Donald Trump, Roy Cohn. Divulgação