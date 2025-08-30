Influenciador aborda Leticia Sabatella na rua e oferece R$ 200 para ela participar de vídeo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecida principalmente pelas novelas da Globo, Leticia Sabatella viveu uma situação no mínimo inusitada recentemente. Sem querer, a atriz viralizou em um vídeo do influenciador Ilan Kriger, dono do perfil NextLevelDJ e também conhecido como "o moço do te amo".

Na publicação, que foi postada por ele na sexta-feira (29), ela é parada por ele na rua e acaba levando um susto com a abordagem. "Por R$ 200 você tira a sua maquiagem agora?", ofereceu o rapaz. "Ai, que susto!", reclama a atriz. "Não, agora não. Outra hora", respondeu ela, recusando a proposta.

Estrela de folhetins como "O Dono do Mundo" (1991), "O Clone" (2001) e "Caminho das Índias" (2009), entre outros trabalhos, Leticia aparentemente não foi reconhecida por Kriger. O público, no entanto, logo percebeu que se tratava da atriz.

"Gente, é a Leticia Sabatella, acho que ela estranhou porque ele não reconheceu", comentou a internauta Jhéssika Pessoa no Instagram. "O novinho não conhece a Leticia Sabatella", disse Fabiana Cortez na mesma rede social. "Passou batida nessa."

Após a negativa de Leticia, o vídeo prossegue com outra abordagem, dessa vez a uma moça que se identifica como Débora e que topa o "desafio". "A Sabatella não precisa de R$ 200", observou a internauta Priscilla Nascimento no TikTok.

