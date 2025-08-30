Luis Fernando Verissimo é homenageado por escritores no Fliparacatu

PARACATU - Uma vida pautada pelo humor, pelas sátiras do cotidiano, por transformar os momentos do dia a dia em crônicas inspiradas não pode provocar apenas tristezas quando chega ao fim. A morte de Luis Fernando Verissimo (1936-2025), na manhã deste sábado (30/8), aos 88 anos, ocorreu pouco antes do início do quarto dia do Festival Internacional de Paracatu, em que escritores, entre admiradores e amigos pessoais do cronista, estão reunidos. O que os olhos de cada um produzem de lágrimas ao falar do grande mestre, a boca transforma em sorriso ao celebrar vida e obra do escritor.

“É muito simbólico ele falecer nesta data, com todos os escritores aqui no Fliparacatu, porque, de certa forma, nos unimos na homenagem que Luis Fernando Verissimo merece”, diz Afonso Borges, idealizador do festival. Pela manhã, durante a entrega do prêmio de redação, primeira atividade do dia do festival, Afonso conduziu uma homenagem acompanhada à distância pela família de Verissimo.





Artista completo

Em sua fala, Afonso destaca a versatilidade do amigo, que foi músico, humorista, cartunista, desenhista, o que, nas palavras dele, fez de Verissimo “um artista completo”. Afonso aproveitou para desfazer alguns mitos em torno da figura de Verissimo, com quem manteve uma amizade de quatro décadas, segundo diz. “Há essa história de que ele falava pouco e etc. E não, ele falava o que devia falar na hora certa e com frases sintéticas.”





A percepção é compartilhada pelo escritor Matheus Leitão, que teve a oportunidade de se encontrar certa vez com Verissimo, autor que o marcou profundamente na juventude, sobretudo com “As mentiras que os homens contam”. Segundo Leitão, não era que Verissimo fosse caladão. Era só que ele nunca usava palavras a mais, e sim usava as palavras certas.

“Hoje é um dia que machuca pelo sentimento de que ele não está aqui na presença física, mas a obra dele é eterna. A presença dele é eterna. E a literatura construída por ele nos mostra que existem muitos caminhos que a gente pode seguir. Todo esse luto vai virar uma grande alegria por tudo que ele nos representa, como escritores e como país. Verissimo é gigante, Verissimo é o Brasil”, disse.





Homem múltiplo

Sérgio Abranches, um dos curadores da Fliparacatu, ressalta a capacidade que Verissimo teve de atingir os leitores a partir do seu dom de comunicador - mesmo com muita erudição foi capaz de tornar sua arte acessível ao grande público. “Essa singularidade do Verissimo, esse homem múltiplo que escrevia romances, que foi um dos maiores cronistas do Brasil, que passava ideias para as tirinhas como cartunista na época da ditadura para enganar a censura. E sempre tem um traço filosófico no que ele fala, mas nunca com uma complexidade que as pessoas não entendam.”





Verissimo produziu literatura para todas as idades e foi responsável pelos primeiros passos de muitas pessoas que o conheceram quando crianças ou adolescentes e continuaram a acompanhá-lo na vida adulta. A escritora Bianca Santana é uma delas. “Sinto uma gratidão imensa pelo Luis Fernando Verissimo ter sido tão generoso e produzido uma obra tão intensa, lida por gerações de brasileiros. Comecei a lê-lo ainda na adolescência e é uma literatura que me interessa adulta e também é lida pelos meus filhos adolescentes e que permite diálogo entre gerações”.

O escritor Marcelino Freire conta que conheceu o lado generoso de Verissimo. Foi na Balada Literária, festival promovido por Marcelino, do qual Verissimo participou duas vezes. O autor pernambucano teve contato com a obra de Verissimo ainda na adolescência, por meio da coleção “Para gostar de ler”.

Tê-lo como convidado da Balada Literária representou para ele uma realização.

“Ele escrevia o que era preciso, o que era necessário. E o que era preciso? Gostar de ler. Ele nos ensinou a gostar de ler. Ele sempre foi o escritor dos primeiros leitores, das primeiras leituras. Vai fazer muita falta, mas os textos vão continuar ai, pra gente continuar a gostar de ler”, afirmou.





O humor impresso por Verissimo, com suas ironias, sátiras e reflexões não chegou ao seu fim, avalia a escritora Carla Madeira. “Eu acho que foi uma grande perda, mas a gente também pode pensar no quanto foi incrível ter ele com a gente e a obra que ele deixou. Nesse momento a gente sente essa tristeza, mas também tem que vir uma força alegre de reconhecer a sorte que a gente tem de ter o Verissimo nas nossas vidas.”





