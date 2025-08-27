Assine
LITERATURA

Fliparacatu dá pontapé inicial e promove encontros com autores até o dia 31

Festival literário homenageia Ana Maria Gonçalves, primeira mulher negra a ocupar cadeira na ABL

Denys Lacerda
Denys Lacerda
Repórter
Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas
27/08/2025 19:53

A terceira edição do Festival Literário Internacional de Paracatu (Fliparacatu) teve início nesta quarta-feira (27/8), no Noroeste de Minas
Teve início, nesta quarta-feira (27/8), a terceira edição do Festival Literário Internacional de Paracatu (Fliparacatu), no Noroeste de Minas crédito: Denys Lacerda/EM/D.A Press

Antes de dar nome à praça no Centro da capital mineira, o escritor Afonso Arinos (1868-1916) se notabilizou pela atuação no jornalismo, no direito e por ocupar a 40ª cadeira da Academia Brasileira de Letras (ABL). No teatro que carrega seu nome, em sua cidade natal, teve início nesta quarta-feira (27/8) a terceira edição do Festival Literário Internacional de Paracatu (Fliparacatu), no Noroeste de Minas.

Até domingo (31), o evento receberá diversos escritores e artistas nacionais e internacionais. Entre os convidados está, justamente, a mais recém-empossada membro da ABL, Ana Maria Gonçalves, mineira de Ibiá, que retorna ao estado pela primeira vez após sua posse.

O tema da edição do festival deste ano é “Literatura, encruzilhada e desumanização”, conceito que estará presente em debates ao longo da programação.

 

O idealizador do evento, Afonso Borges, também presidente do Fliaraxá, do Flitabira e do Flipetrópolis, conta que o tema se relaciona com o livro “A desumanização”, do escritor português Valter Hugo Mãe, o segundo homenageado pelo Fliparacatu.

“Eu tenho esperança de que, se as pessoas refletirem sobre o que vivem, o que se passa na história do Brasil e do mundo hoje, as coisas podem mudar”, reflete Afonso.

A abertura do Fliparacatu ocorreu com uma mesa de conversa dos professores Alexandre de Oliveira Gama, Kassius Kennedy e Daniela Prado, do jornalista Murilo Caldas e do escritor Adriles Ulhoa. Antes, houve o corte da faixa de abertura do festival.

O Festival Literário de Paracatu é patrocinado pela Kinross, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. A curadoria é de Bianca Santana, Jeferson Tenório e Sérgio Abranches, além de Leo Cunha, no campo infantojuvenil, e Dani Prado, na programação local.

Todas as mesas de discussão serão transmitidas em tempo real pelo canal do Fliparacatu no YouTube

* O jornalista viajou a convite da Kinross

