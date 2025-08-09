Assine
Milton Hatoum será eleito para ABL, mas imortais o querem mais presente

Hatoum deve ser eleito para a Academia na próxima semana

Guilherme Amado e Tatiana Farah
Guilherme Amado e Tatiana Farah
Repórter
09/08/2025 08:37

Milton Hatoum será eleito para ABL, mas imortais o querem mais presente

É dada como certa a eleição de Milton Hatoum, na próxima semana, para a Academia Brasileira de Letras. Mas há um desconforto entre os eleitores do autor de “Dois irmãos” e “Relato de um certo Oriente”: Hatoum não frequenta os eventos da ABL.

Mais que ouvir pedido de voto, alguns de seus futuros colegas temem que a ausência nesta fase de eleição seja o indicativo de que será pouco presente como acadêmico.

Hatoum disputa a vaga deixada por Cícero Sandroni na ABL na quarta-feira, 14. Também estão inscritos: Eduardo Baccarin-Costa, Cezar Augusto da Silva, Antônio Campos, Paulo Renato Ceratti e Angelos D’Arachosia.

