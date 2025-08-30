'Fechou os olhos e se foi', diz filho no velório de Luis Fernando Verissimo
Gaúcho foi velado em Porto Alegre, no mesmo local que recebeu o velório de seu pai, o também escritor Erico Verissimo
FOLHAPRESS - Parentes, amigos, intelectuais, artistas, políticos e anônimos lotaram o Salão Julio de Castilhos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul na tarde deste sábado (30) para se despedir do escritor Luis Fernando Verissimo. Ele morreu minutos antes da 1h no hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, onde estava internado desde o dia 11 de agosto em razão de múltiplas enfermidades.
No mesmo local, em novembro de 1975, há quase 50 anos, foi velado o pai de Luis Fernando, Erico Verissimo (1905-1975), também escritor e maior nome da literatura do Rio Grande do Sul.
Para a filha mais velha, Fernanda Verissimo, jornalista, a coincidência simboliza a relação do pai com o estado e o Brasil. "É uma demonstração da comoção e do respeito que ele merece", afirmou ela. "É como se Erico estivesse morrendo outra vez", acrescentou Luis Augusto Fischer, professor do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Verissimo, que havia sofrido um acidente vascular cerebral em 2021 e enfrentava dificuldades motoras e de fala, teve um fim tranquilo. "Ele simplesmente fechou os olhos e se foi", contou o filho caçula, o músico Pedro Verissimo.
O ex-governador Olívio Dutra disse que Verissimo era um intérprete não apenas das diversas facetas do Rio Grande do Sul, mas de todo o país. "Com seu humor fino e articulado, ele compunha um retrato de nossa sociedade e se posicionava pela justiça e a solidariedade", afirmou.