Assine
overlay
Início Cultura
MESTRE DA LITERATURA

Relembre obras de Luis Fernando Verissimo que marcaram gerações de leitores

Autor de humor afiado, gaúcho morto nesse sábado (30/8) publicou clássicos como 'Comédias da Vida Privada' e 'O Clube dos Anjos'

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
30/08/2025 12:19

compartilhe

Siga no
x
Luis Fernando Verissimo está sentado em sua casa, em cena do documentário Verissimo
Luis Fernando Verissimo, um dos autores mais populares do Brasil, morreu neste sábado (30) aos 88 anos crédito: Igor Spertotto/Reprodução

Ao longo de sua longa carreira, Luis Fernando Verissimo foi um dos escritores mais lidos do Brasil. Ficou conhecido por suas crônicas e livros cheios de humor e crítica social. Ele morreu neste sábado, aos 88 anos.

Verissimo começou sua carreira no jornalismo em 1969 e rapidamente se destacou por sua escrita fluente e bem-humorada, contribuindo para ampliar a popularização da crônica como gênero literário.

Quais são os principais livros de Luis Fernando Verissimo?

  

'COMÉDIAS DA VIDA PRIVADA' (1994)

Nesse clássico do humor da década de 1990, confissões e casos cômicos ilustram os comportamentos típicos da classe média brasileira. Nas 101 crônicas estão presentes as mesas de bar, as infidelidades, o trágico e o ridículo do cotidiano. Em 1995, o livro foi adaptado para uma série de televisão na Globo.

'O CLUBE DOS ANJOS' (1998)

O livro celebra a fome, chamada pelo autor de "um desejo reincidente". Parte de uma série de romances com vários autores sobre os sete pecados capitais, conta a história de dez homens que se entregam à gula de forma quase animal. Verissimo levanta ainda uma questão filosófica: apreciar a comida é o mesmo que destrui-la.

 

Leia Mais

'COMÉDIAS PARA SE LER NA ESCOLA' (2001)

Esta coletânea, apresentada e organizada por Ana Maria Machado, traz o mestre do humor sob o olhar de uma das mais talentosas escritoras de literatura jovem do país. "Comédias para se Ler na Escola" busca despertar nos estudantes a paixão pela leitura a partir de crônicas, piadas e fábulas sem moral explícita.

'OS ESPIÕES' (2009)

Este é o primeiro romance que Verissimo considera seu, pois nunca havia escrito no gênero por iniciativa próprio. Em "Os Espiões", ele conta a história de um editor que, ainda na ressaca do final de semana, recebe um manuscrito sobre um amante secreto. A autora é Ariadne, uma mulher desconhecida que intenciona se suicidar após a confissão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

'AS MENTIRAS QUE OS HOMENS CONTAM' (2000) E 'AS MENTIRAS QUE AS MULHERES CONTAM' (2015)

Na mente de Verissimo, todo mundo mente para proteger a harmonia social. Enquanto homens mentem para as mulheres, elas mentem para si mesmas. Os livros reúnem falácias como o menino que diz à mãe que está doente para não ir à aula, os jogadores de pôquer mentem em prol da vitória, a mulher que mente a idade apenas para ouvir que parece mais nova e um homem que conta à sua mulher que a traiu para evitar contar a verdade.

Tópicos relacionados:

brasil cultura escritor livros luis-fernando-verissimo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay