Velório de Luis Fernando Verissimo será neste sábado (30) em Porto Alegre
Hospital diz que o escritor morreu "devido a complicações decorrentes de uma pneumonia". Despedida acontece na Assembleia Legislativa do RS
FOLHAPRESS - Luis Fernando Verissimo, um dos maiores escritores do país, faleceu neste sábado (30/8). O gaúcho teve mais de 70 obras publicadas e vendeu mais de 5 milhões de exemplares.
Onde será o velório?
A despedida será realizada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul no Salão Nobre Julio de Castilhos, a partir das 12h na capital gaúcha. Ainda não foi divulgado se será aberto ao público ou restrito aos familiares.
Relembre obras de Luis Fernando Verissimo que marcaram gerações de leitores
Um dos maiores cronistas da geração, o gaúcho é conhecido por obras como "O analista de bagé", "Comédia da vida privada" e "Clube dos anjos". Ele estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS).
Verissimo foi internado após princípio de pneumonia na segunda-feira (11/8). Ele enfrentava sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido em 2021. Em nota, o hospital diz que o escritor morreu "devido a complicações decorrentes de uma pneumonia".