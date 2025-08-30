Assine
DESPEDIDA

Velório de Luis Fernando Verissimo será neste sábado (30) em Porto Alegre

Hospital diz que o escritor morreu "devido a complicações decorrentes de uma pneumonia". Despedida acontece na Assembleia Legislativa do RS

30/08/2025 12:42

Luis Fernando Verissimo - Cerimônia do 59º Prêmio Jabuti 2017
Velório de Luis Fernando Verissimo será no Salão Nobre da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul crédito: Mastrangelo Reino/Folhapress

FOLHAPRESS - Luis Fernando Verissimo, um dos maiores escritores do país, faleceu neste sábado (30/8). O gaúcho teve mais de 70 obras publicadas e vendeu mais de 5 milhões de exemplares.

Onde será o velório?

A despedida será realizada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul no Salão Nobre Julio de Castilhos, a partir das 12h na capital gaúcha. Ainda não foi divulgado se será aberto ao público ou restrito aos familiares. 

Um dos maiores cronistas da geração, o gaúcho é conhecido por obras como "O analista de bagé", "Comédia da vida privada" e "Clube dos anjos". Ele estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS).


Verissimo foi internado após princípio de pneumonia na segunda-feira (11/8). Ele enfrentava sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido em 2021. Em nota, o hospital diz que o escritor morreu "devido a complicações decorrentes de uma pneumonia".

