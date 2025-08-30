Assine
overlay
Início Galeria
ESTADO DE MINAS

Luis Fernando Verissimo: Veja fotos da vida e carreira do escritor gaúcho

Considerado um gênio do humor brasileiro, autor de livros e personagens que marcaram gerações, ele morreu neste sábado (30/8), em Porto Alegre, aos 88 anos

E
Estado de Minas
  • O gaúcho Luis Fernando Verissimo era escritor, cartunista e dramaturgo
    O gaúcho Luis Fernando Verissimo era escritor, cartunista e dramaturgo Foto: Maria Tereza Correia/EM/D.A Press
  • Além de se dedicar à literatura, Luis Fernando era músico. Aprendeu a tocar saxofone com 16 anos e formou grupos de jazz com amigos
    Além de se dedicar à literatura, Luis Fernando era músico. Aprendeu a tocar saxofone com 16 anos e formou grupos de jazz com amigos Foto: Leo Drumond/Reprodução
  • O tímido escritor foi casado com a extrovertida Lúcia Verissimo por 62 anos. Tiveram três filhos - Mariana, Fernanda e Pedro - e dois netos
    O tímido escritor foi casado com a extrovertida Lúcia Verissimo por 62 anos. Tiveram três filhos - Mariana, Fernanda e Pedro - e dois netos Foto: Adriana Franciosi/Reprodução
  • Em 1975, estreavam "As cobras", tirinha de Verissimo publicada no jornal Zero Hora, em Porto Alegre. As duas serpentes costumam conversar sobre o mundo, o cotidiano e a existência
    Em 1975, estreavam "As cobras", tirinha de Verissimo publicada no jornal Zero Hora, em Porto Alegre. As duas serpentes costumam conversar sobre o mundo, o cotidiano e a existência Foto: Luis Fernando Verissimo/Reprodução
  • De 1995 a 1997, a TV Globo exibiu a série "A comédia da vida privada", inspirada nas crônicas de Luis Fernando Verissimo. O elenco reuniu Diogo Vilela, Fernanda Torres, Pedro Cardoso e Paulo Betti
    De 1995 a 1997, a TV Globo exibiu a série "A comédia da vida privada", inspirada nas crônicas de Luis Fernando Verissimo. O elenco reuniu Diogo Vilela, Fernanda Torres, Pedro Cardoso e Paulo Betti Foto: Nelson Di Rago/Reprodução
  • O Analista de Bagé foi personagem criado por Verissimo em 1981, sátira aos homens gaúchos. As narrativas de humor foram adaptadas para o teatro pela primeira vez em 1982. Cláudio Cunha (1946-2015) ficou famoso no papel do protagonista
    O Analista de Bagé foi personagem criado por Verissimo em 1981, sátira aos homens gaúchos. As narrativas de humor foram adaptadas para o teatro pela primeira vez em 1982. Cláudio Cunha (1946-2015) ficou famoso no papel do protagonista Foto: Divulgação
  • Em 2011, Luis Fernando Verissimo veio a Belo Horizonte participar da comemoração dos 25 anos do projeto Sempre um Papo, no Palácio das Artes
    Em 2011, Luis Fernando Verissimo veio a Belo Horizonte participar da comemoração dos 25 anos do projeto Sempre um Papo, no Palácio das Artes Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Luis Fernando Verissimo recebeu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2005, condecoração post-mortem concedida a seu pai, o escritor Erico Verissimo (1905-1975)
    Luis Fernando Verissimo recebeu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2005, condecoração post-mortem concedida a seu pai, o escritor Erico Verissimo (1905-1975) Foto: Jose Varella/Reprodução
  • Em maio de 2024, foi lançado nos cinemas o documentário "Verissimo". Dirigido por Angelo Defanti, o filme acompanhou Luis Fernando Verissimo nas duas semanas anteriores a seu aniversário de 80 anos, em 2016
    Em maio de 2024, foi lançado nos cinemas o documentário "Verissimo". Dirigido por Angelo Defanti, o filme acompanhou Luis Fernando Verissimo nas duas semanas anteriores a seu aniversário de 80 anos, em 2016 Foto: Igor Spertotto/Reprodução
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay