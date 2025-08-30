ESTADO DE MINAS
Luis Fernando Verissimo: Veja fotos da vida e carreira do escritor gaúcho
Considerado um gênio do humor brasileiro, autor de livros e personagens que marcaram gerações, ele morreu neste sábado (30/8), em Porto Alegre, aos 88 anos
-
O gaúcho Luis Fernando Verissimo era escritor, cartunista e dramaturgo Foto: Maria Tereza Correia/EM/D.A Press
-
Além de se dedicar à literatura, Luis Fernando era músico. Aprendeu a tocar saxofone com 16 anos e formou grupos de jazz com amigos Foto: Leo Drumond/Reprodução
-
O tímido escritor foi casado com a extrovertida Lúcia Verissimo por 62 anos. Tiveram três filhos - Mariana, Fernanda e Pedro - e dois netos Foto: Adriana Franciosi/Reprodução
-
Em 1975, estreavam "As cobras", tirinha de Verissimo publicada no jornal Zero Hora, em Porto Alegre. As duas serpentes costumam conversar sobre o mundo, o cotidiano e a existência Foto: Luis Fernando Verissimo/Reprodução
-
-
De 1995 a 1997, a TV Globo exibiu a série "A comédia da vida privada", inspirada nas crônicas de Luis Fernando Verissimo. O elenco reuniu Diogo Vilela, Fernanda Torres, Pedro Cardoso e Paulo Betti Foto: Nelson Di Rago/Reprodução
-
O Analista de Bagé foi personagem criado por Verissimo em 1981, sátira aos homens gaúchos. As narrativas de humor foram adaptadas para o teatro pela primeira vez em 1982. Cláudio Cunha (1946-2015) ficou famoso no papel do protagonista Foto: Divulgação
-
Em 2011, Luis Fernando Verissimo veio a Belo Horizonte participar da comemoração dos 25 anos do projeto Sempre um Papo, no Palácio das Artes Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
-
-
Luis Fernando Verissimo recebeu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2005, condecoração post-mortem concedida a seu pai, o escritor Erico Verissimo (1905-1975) Foto: Jose Varella/Reprodução
-
Em maio de 2024, foi lançado nos cinemas o documentário "Verissimo". Dirigido por Angelo Defanti, o filme acompanhou Luis Fernando Verissimo nas duas semanas anteriores a seu aniversário de 80 anos, em 2016 Foto: Igor Spertotto/Reprodução