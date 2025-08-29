'Ensaio para o fim' é atração do fim de semana na Funarte MG

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.



Utilizando o palco como espaço de reflexão e experimentação, a companhia Mapa Teatro e Outras Linguagens, de São João del-Rei, traz a BH o espetáculo “Ensaio para o fim”, que fica em cartaz de hoje a domingo (29 a 31/8), às 19h, na Funarte, com entrada franca.



As atrizes Mariana Barbosa e Paloma Arantes assinam, dirigem e atuam. Na peça, elas abordam o processo de criação de uma apresentação, com reflexões sobre as escolhas impostas pela vida.



Celebração

“As duas personagens vão discutindo e montando a peça ao mesmo tempo. É uma reflexão sobre a morte, sobre estarmos vivos. É uma grande celebração à vida”, diz Mariana Barbosa.



O espetáculo baseado na própria experiência de Mariana e Paloma durante sessões em salas de ensaio e durante discussões sobre a montagem. As atrizes também recorreram a autobiografias de Rita Lee, Clarice Lispector, Virginia Woolf e Fernanda Torres.



“Várias referências atravessam o nosso processo criativo. Fomos buscar nestas mulheres inspiração para falar sobre os assuntos que queríamos. Fomos discutindo, montando a dramaturgia, e a Paloma escreveu o texto”, explica Mariana.



A dupla leva as próprias vivências para o palco. “A peça tem nossas histórias pessoais, coisas que passamos, coisas que aconteceram com a gente, além de acontecimentos vividos por pessoas próximas. Reflete bem o momento de vida em que estamos”, informa.



Mapa surgiu em 2020, durante a quarentena imposta pela pandemia. “Na época, só podíamos fazer produções audiovisuais. Moramos juntas, então foi possível criar. Participamos de um edital do Memorial Vale e fomos selecionadas para criar uma cena. Foi assim que surgiu o grupo”, explica Mariana.



Em 2023, com a COVID-19 estabilizada, Mariana e Paloma criaram “Ensaio para o fim”. A estreia ocorreu em Tiradentes. Depois, elas se apresentaram em Coimbra e Lisboa, em Portugal. Este ano, o espetáculo vem circulando pelo Brasil e chega pela primeira vez a BH.



A temporada na capital tem entrada franca. Para as atrizes, isso é fundamental, assim como a passagem por cidades pequenas, que geralmente não costumam receber peças de teatro.



“Viemos do processo de nos apresentar no interior de Minas, o que foi muito legal e importante”, diz Mariana Barbosa. “Também é muito importante conseguir chegar à capital e ter trocas com outros grupos de teatro. Às vezes, ficamos um pouco isoladas no interior de Minas”, comenta.



“ENSAIO PARA O FIM”

Peça da Companhia Mapa Teatro e Outras Linguagens. Desta sexta a domingo (29 a 31/8), às 19h, na Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro). A sessão de hoje conta com intérprete de Libras. Entrada franca, com retirada de ingresso na plataforma Sympla.



Outras atrações

>>> “COMO ÁGUA”

O grupo de dança Primeiro Ato apresenta “Como água”, neste sábado (30/8), às 20h, e no domingo (31/8), às 19h, no Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/Teatro Raul Belém Machado (Rua Leonil Prata, 35, Alípio de Melo). O espetáculo usa a fluidez da água como metáfora para reflexões sobre o tempo, a maneira como vivemos e a capacidade de transformação.



>>> ZÉ TEIXEIRA

O cantor e compositor Zé Teixeira comemora seus 40 anos de trajetória artística com o espetáculo “Soul – Quatro cantos da Terra”, neste sábado (30/8), às 16h, no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado (Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904, Itapoã), com entrada franca. O músico vai gravar ao vivo seu quarto CD autoral e segundo DVD. Engajado na luta ambiental, Teixeira tem forte ligação com a criação do parque Lagoa do Nado. Ingressos devem ser retirados previamente na plataforma Sympla.



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria