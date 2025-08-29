‘Colapso: Uma tragicomédia materna’ aborda a saga das mães solo

Raissa Guimarães, atriz e palhaça, é mãe solo de duas meninas pequenas. Ela afirma que, ao viver essa experiência da maternidade, passou a enxergar outras mulheres em posições semelhantes. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgados em 2023, existem mais de 11 milhões de mães solo no Brasil.



“Desde que me tornei mãe, fui atravessada por muitas sensações e reflexões. Fui me lembrando de outras mães solo, inclusive a minha própria mãe, e me identificando com elas. Fui entendendo que existia um universo em comum de problemáticas que era pertinente à própria condição da maternidade solo”, afirma a artista.



Para Raissa Guimarães, era necessário dar vazão aos sentimentos individuais sem perder de vista a dimensão coletiva da experiência. “Queria apresentar esse assunto de modo que estivesse falando sobre uma macropolítica e não sobre uma experiência individualizada. Acredito que o tema da mãe solo ainda fica muito na esfera do particular e tem pouco espaço de discussão, inclusive, em locais de debates feministas”, diz.



Pesquisa com mães solo

Foi dessa inquietação que surgiu o espetáculo “Colapso: uma tragicomédia materna”, com apresentações neste sábado (30/8) e domingo, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium. Com direção de Rhena de Faria, a montagem conta seis histórias sobre a maternidade solo, inspiradas em momentos vividos por Raissa e por sua mãe.



A atriz e a diretora também fizeram uma pesquisa de campo, por meio de formulário, buscando relatos de outras mulheres que vivem a maternidade solo. Embora as respostas não tenham sido incorporadas diretamente ao roteiro, a proposta de ouvir essas vozes se mantém presente no espetáculo.



Durante a peça, um microfone posicionado na plateia estará disponível, a partir do soar de um alarme, para as mães espectadoras poderem compartilhar experiências pessoais. “Recortes de classe e de raça podem adicionar ainda mais problemáticas dentro desse tema. É uma oportunidade de descentralizar um pouco o discurso e abrir para outras mulheres se expressarem, justamente porque a tentativa do espetáculo é universalizar a discussão e não individualizá-la”, afirma Raissa.



Na trilha sonora e no figurino, assinados por Ernani Sanchez e Christiane Galvan, respectivamente, a influência é do rock. A ideia do espetáculo era “entrar com o pé na porta”, segundo Raissa diz, e a estética punk colaborou para transmitir o estado de alerta da personagem.

Inspiração no rock



“O rock é uma música rebelde. Ao mesmo tempo, ela é meio doida e caótica. A gente achou que amarrava o espetáculo e colocava uma identidade que tinha a ver com toda a dramaturgia”, comenta.



Cada uma das seis histórias apresentadas varia na linguagem. Há cenas cômicas – inspiradas no absurdo e no nonsense –, dramáticas, poéticas, circenses e, ainda, de caráter mais documental, baseadas em estatísticas sobre a maternidade solo. Algumas histórias serão encenadas duas vezes, mas com desfechos distintos.



“A intenção é levar o público a experimentar diferentes emoções. É um pouco disso que trata o cotidiano de uma mãe solteira. É para o público também se sentir nessa montanha russa de emoções, de caos, de poesia, de beleza, de revolta e, enfim, de riso”, diz Raissa.



“COLAPSO: UMA TRAGICOMÉDIA MATERNA”

Neste sábado (30/8), às 19h, e domingo (31/8), às 18h, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.



Outros espetáculos

>>> “E.L.A”

O espetáculo “E.L.A: um ensaio sobre o ser e o estar”, que será apresentado neste domingo (31/8), às 19h, no Teatro de Bolso do Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia), é a primeira peça autoral do Coletivo 9 minutos.

Nele, as atrizes belo-horizontinas Alice Yoko, Clarice Junqueira e Gabrielle Crescêncio interpretam Eliza, Laura e Aurora, três mulheres que, mesmo sem se conhecerem, têm histórias pessoais que parecem se repetir. O texto é de Gabrielle Crescêncio e a direção de Irati Chapuis. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na plataforma Sympla.



>>> “BEATLES PARA CRIANÇAS”

O projeto Beatles Para Crianças, dos educadores Fabio Freire e Gabriel Manetti, comemora 10 anos neste 2025, e a dupla faz show especial em Belo Horizonte, neste domingo (31/8), às 17h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes).

Com repertório novo e o uso de instrumentos inéditos, Fábio e Gabriel também celebram os 10 anos que os Beatles tocaram juntos, com destaque para a amizade dos integrantes. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), à venda na bilheteria do teatro e no Sympla.



* Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes